Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Штутгарте, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

В полуфинале первая ракетка Казахстана уверенно победила россиянку Мирру Андрееву — 7:5, 6:1.

В финальном противостоянии Елена сразится с теннисисткой из Чехии Каролиной Муховой. На кону в финале — титул WTA 500, 500 очков и чек на 161 тысячу евро.