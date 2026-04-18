Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Штутгарте
В финале Елена сразится с теннисисткой из Чехии.
Сегодня 2026, 22:38
Фото: Getty Images
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Штутгарте, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
В полуфинале первая ракетка Казахстана уверенно победила россиянку Мирру Андрееву — 7:5, 6:1.
В первой партии Елена выиграла со счетом 7:5. А во втором сете спортсменка победила оппонентку уже с разгромным счетом 6:1.
Таким образом, Рыбакина пробилась в финал престижного турнира в Штутгарте.
В финальном противостоянии Елена сразится с теннисисткой из Чехии Каролиной Муховой. На кону в финале — титул WTA 500, 500 очков и чек на 161 тысячу евро.
