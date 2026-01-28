Елена Рыбакина вышла в полуфинал Australian Open
Пятая ракетка мира Елена Рыбакина в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии обыграла вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек со счётом 7:5, 6:1, передает BAQ.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Матч продолжался 1 час и 35 минут. За это время Рыбакина выполнила 10 подач навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Для казахстанки это четвертый полуфинал на турнирах Большого шлема (второй на Australian Open), на пути к полуфиналу Елена не отдала ни сета.
В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Елена сыграет с победительницей матча двух представительниц США Джессика Пегула (6 WTA) — Аманда Анисимова (4 WTA).
