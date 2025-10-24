Рыбакина вышла в полуфинал и пробилась на Итоговый турнир WTA
Казахстанская звезда тенниса Елена Рыбакина продолжает уверенное выступление на турнире WTA 500 в Токио, пробившись в полуфинал и официально гарантировав себе участие в Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
В четвертьфинале 7-я ракетка мира встретилась с молодой канадской теннисисткой Викторией Мбоко, занимающей 23-е место в мировом рейтинге. Матч получился напряжённым, но Рыбакина продемонстрировала стабильность и класс, победив в двух сетах — 6:3, 7:6 (7:4). Встреча длилась 1 час 27 минут и завершилась эффектным тай-брейком, где казахстанка проявила железные нервы и точность в ключевые моменты.
Благодаря этой победе Елена вышла в полуфинал турнира, где ей предстоит сыграть против чешки Линды Носковой (17-е место в рейтинге WTA). Для Рыбакиной это очередная возможность подтвердить статус одной из сильнейших теннисисток мира и побороться за титул на престижном азиатском турнире.
Кроме того, успешное выступление в Токио позволило Елене досрочно квалифицироваться на Итоговый турнир WTA, который пройдет в начале ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и соберёт восемь лучших теннисисток планеты.
Призовой фонд соревнований в Токио в этом году составляет 1 064 510 долларов США. Победительница турнира получит 164 000 долларов и 500 рейтинговых очков, что делает борьбу за финал особенно напряжённой.
