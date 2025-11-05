Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала третью подряд победу на Итоговом чемпионате WTA, проходящем в США, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана. В матче группового этапа шестая ракетка мира обыграла россиянку Екатерину Александрову (№10 WTA) со счётом 6:4, 6:4.

Игра длилась 1 час 13 минут. Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. Таким образом, Елена стала первой теннисисткой в истории Казахстана, вышедшей в полуфинал WTA Finals в одиночном разряде.

Ранее она победила Игу Швёнтек из Польши и Аманду Анисимову из США. Следующую соперницу казахстанки определят позднее.