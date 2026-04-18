Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Штутгарте после камбэка

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина пробилась в полуфинал престижного турнира Porsche Tennis Grand Prix, который проходит в Штутгарте, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

В четвертьфинале казахстанская теннисистка провела напряжённый матч против Лейла Фернандес. Встреча получилась упорной: проиграв первый сет на тай-брейке, Рыбакина сумела переломить ход игры и одержала победу в трёх партиях — 6:7, 6:4, 7:5.

Матч стал серьёзным испытанием для представительницы Казахстана, однако она проявила характер и довела встречу до победы.

Турнир категории WTA проходит с 13 по 19 апреля, и выход в полуфинал укрепляет позиции Рыбакиной среди претендентов на титул.