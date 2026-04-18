Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Штутгарте после камбэка
Сегодня 2026, 14:33
Фото: Getty Images
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина пробилась в полуфинал престижного турнира Porsche Tennis Grand Prix, который проходит в Штутгарте, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
В четвертьфинале казахстанская теннисистка провела напряжённый матч против Лейла Фернандес. Встреча получилась упорной: проиграв первый сет на тай-брейке, Рыбакина сумела переломить ход игры и одержала победу в трёх партиях — 6:7, 6:4, 7:5.
Матч стал серьёзным испытанием для представительницы Казахстана, однако она проявила характер и довела встречу до победы.
Турнир категории WTA проходит с 13 по 19 апреля, и выход в полуфинал укрепляет позиции Рыбакиной среди претендентов на титул.
Самое читаемое
- Порывы и транспортный коллапс: В Костанае ищут миллиарды на переделку дорожной инфраструктуры
- В Экибастузе американские и китайские компании хотят построить «Долину ЦОДов»
- Аттестация без теста: что ждет казахстанских учителей
- Найдены тела двух несовершеннолетних в Жамбылской области
- В Карагандинской области в ДТП с мотоциклами погибли два человека