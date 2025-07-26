Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне
Казахстанка обыграла польскую теннисистку.
Сегодня, 15:07
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Сегодня, 15:07Сегодня, 15:07
107Фото: Пресс-служба ФТК
12-я ракетка Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, передает BAQ.KZ.
В матче 1/4 финала турнира казахстанка обыграла 24-й номер рейтинга польскую теннисистку Магдалену Френх со счётом 6:3, 6:3.
"Продолжительность встречи составила 1 час и 20 минут. За это время Рыбакина сделала семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из пяти брейк-пойнтов", - сообщает пресс-служба ФТК.
За выход в финал соревнования Елена встретится с канадкой Лейлой Фернандес (36 WTA).
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