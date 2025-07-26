12-я ракетка Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, передает BAQ.KZ.

В матче 1/4 финала турнира казахстанка обыграла 24-й номер рейтинга польскую теннисистку Магдалену Френх со счётом 6:3, 6:3.

"Продолжительность встречи составила 1 час и 20 минут. За это время Рыбакина сделала семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из пяти брейк-пойнтов", - сообщает пресс-служба ФТК.