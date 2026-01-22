Елена Рыбакина вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

По информации ФТК, во втором раунде казахстанка одержала победу над представительницей Франции Варварой Грачёвой (77 WTA) со счётом 7:5, 6:2.

– Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Рыбакина выполнила пять подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. За выход в четвертый круг турнира Рыбакина поборется с Терезой Валентовой из Чехии. В Мельбурне помимо Рыбакиной из казахстанцев остаются Александр Бублик, Юлия Путинцева и Анна Данинила, – говорится в сообщении федерации.

Ранее сообщалось, что 10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик впервые в карьере вышел в третий круг на Australian Open.