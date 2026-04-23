Елену Рыбакину назвали одной из фавориток «Ролан Гаррос»

Бельгийская экс-теннисистка Ким Клейстерс назвала Елену Рыбакину одной из главных претенденток на победу на «Ролан Гаррос» в 2026 году, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

По мнению бывшей первой ракетки мира, к числу фавориток также относятся Арина Соболенко, Кори Гауфф и Ига Швёнтек.

Клейстерс отметила, что Рыбакина опасна на любом покрытии благодаря мощной подаче, агрессивной игре с первых ударов и умению оказывать постоянное давление на соперниц. По ее словам, казахстанская теннисистка не только уверенно действует на своей подаче, но и остро принимает, заставляя оппоненток чаще играть в обороне. Именно эти качества, считает Клейстерс, делают Рыбакину одной из главных фавориток турнира в Париже.

Открытый чемпионат Франции по теннису-2026 состоится с 18 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой в женском одиночном разряде является Кори Гауфф из США.