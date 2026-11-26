Ели у музея Кастеева в Алматы не вырубят, а пересадят
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Крупные ели вдоль улицы Сатпаева, напротив Государственного музея искусств имени Абылхана Кастеева, пересаживают в парки и скверы Алматы. Сначала собственник территории собирался деревья вырубить, но после вмешательства акимата их решили сохранить. Работы оплачивает компания, на чьей земле росли ели.
Ели посадили больше 20 лет назад, и за это время они разрослись.
«В 2003 году мы их посадили за свой счет, когда облагораживали эту территорию. Они уже выросли, стали помехой электрическим сетям, проводам», – рассказал заместитель генерального директора ТОО «Arline» Нуржан Нурбаев.
В акимате объяснили, что деревья растут слишком плотно и мешают друг другу развиваться. В Ассоциации озеленителей Казахстана указывают и на другую проблему.
«Идет пересадка тянь-шанских елочек. Решение это было принято частным лицом, согласовано с управлением экологии. Как вы видите, елочки запутались в проводах, юбки у них выходят на тротуар, тротуар здесь и так стесненный», – сказал вице-президент ассоциации Омар Нурхайдаров.
Тянь-шанская ель растёт в горах Заилийского Алатау и считается одним из символов Алматы.
В компании пообещали следить за деревьями и после пересадки.
«Поэтому мы решили за свой счет пересадить их в другие парки и скверы, согласованно с Акиматом, гарантируем их сохранность, лечение, чтобы они приносили радость жителям в другом месте», – отметил Нурбаев.
Работы проводят по агротехническим требованиям, на месте елей высадят новые деревья. За каждой пересадкой следит зелёная комиссия.
«Со стороны зеленой комиссии за каждой пересадкой мы проследим, чтобы были соблюдены все меры. Наблюдая за работой рабочих, которые готовят елочки к пересадке, замечаний с нашей стороны нет», – добавил Омар Нурхайдаров.
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