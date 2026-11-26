Крупные ели вдоль улицы Сатпаева, напротив Государственного музея искусств имени Абылхана Кастеева, пересаживают в парки и скверы Алматы. Сначала собственник территории собирался деревья вырубить, но после вмешательства акимата их решили сохранить. Работы оплачивает компания, на чьей земле росли ели.

Ели посадили больше 20 лет назад, и за это время они разрослись.

«В 2003 году мы их посадили за свой счет, когда облагораживали эту территорию. Они уже выросли, стали помехой электрическим сетям, проводам», – рассказал заместитель генерального директора ТОО «Arline» Нуржан Нурбаев.

В акимате объяснили, что деревья растут слишком плотно и мешают друг другу развиваться. В Ассоциации озеленителей Казахстана указывают и на другую проблему.

«Идет пересадка тянь-шанских елочек. Решение это было принято частным лицом, согласовано с управлением экологии. Как вы видите, елочки запутались в проводах, юбки у них выходят на тротуар, тротуар здесь и так стесненный», – сказал вице-президент ассоциации Омар Нурхайдаров.

Тянь-шанская ель растёт в горах Заилийского Алатау и считается одним из символов Алматы.

В компании пообещали следить за деревьями и после пересадки.

«Поэтому мы решили за свой счет пересадить их в другие парки и скверы, согласованно с Акиматом, гарантируем их сохранность, лечение, чтобы они приносили радость жителям в другом месте», – отметил Нурбаев.

Работы проводят по агротехническим требованиям, на месте елей высадят новые деревья. За каждой пересадкой следит зелёная комиссия.