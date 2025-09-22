Агентство по финансовому мониторингу обнародовало имущество подозреваемых в выводе пенсионных накоплений казахстанцев из ЕНПФ, передает BAQ.KZ.

В Атырауской области изобличили пять преступных групп, которые через более чем 30 фиктивных стоматологических клиник выводили средства вкладчиков. Сумма ущерба оценивается свыше 200 млрд тенге.

По данным АФМ, на похищенные деньги подозреваемые приобрели 15 элитных автомобилей общей стоимостью более 600 млн тенге, дорогостоящие ювелирные изделия, коммерческие помещения, квартиры и земельные участки.

"Поиск преступно нажитого имущества продолжается", — сообщили в ведомстве.

На опубликованных кадрах запечатлены автомобили премиум-класса — Mercedes, BMW, Cadillac, Porsche и Lexus.