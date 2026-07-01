Элитный внедорожник увезли на штрафстоянку за незаконную тонировку

В Атырау полицейские отправили на штрафстоянку внедорожник Toyota Land Cruiser 300. Причиной стала незаконная тонировка передних боковых стекол. Элитное авто остановили вечером 29 июня на проспекте Бейбарыса. Стражи порядка замерили светопропускаемость стекол специальным прибором, и тот показал всего 54%.

По закону же лобовое и передние боковые стекла должны пропускать не менее 70% света, иначе водителю просто не видно дорогу, особенно в темноте или в плохую погоду. В итоге наказали сразу двоих: На 36-летнего водителя составили протокол, а внедорожник заперли на спецстоянке.

Штраф выписали и компании, на которую оформлена машина — за то, что выпустили на дорогу авто с нарушениями. В полиции Атырау отметили, что с начала 2026 года в городе поймали уже больше 150 любителей «кататься в аквариуме». Причем некоторые попадаются на этом далеко не в первый раз. Водителей просят не рисковать безопасностью и соблюдать правила.