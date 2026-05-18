Елизавета Матвеева завоевала бронзу чемпионата Азии по легкой атлетике

Казахстанская прыгунья в высоту Елизавета Матвеева стала бронзовым призером чемпионата Азии по легкой атлетике, который проходит в китайском Чунцине.

24-летняя спортсменка из Усть-Каменогорска преодолела высоту 180 сантиметров и разделила третье место с представительницей Гонконга Чуй Ван Я.

Победительницей соревнований стала узбекистанская легкоатлетка Барнохон Сайфуллаева, показавшая результат 183 сантиметра. Серебряную медаль завоевала китаянка Лю Цзявэнь.

Ранее спортсменка дважды становилась вице-чемпионкой Азии. Ее личный рекорд составляет 191 сантиметр.

Еще одна представительница Казахстана Надежда Дубовицкая завершила соревнования на девятом месте с результатом 1,75 метра.

В других дисциплинах казахстанка Анастасия Рыпакова стала 12-й в прыжках в длину, показав результат 5,52 метра. Также на турнире выступили Мария Ефремова и Полина Иванова.