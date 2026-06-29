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El.kz запускает новое интеллектуальное шоу "КерекRing" для молодежи

Новый проект объединит молодых эрудитов со всего Казахстана. Участникам предстоит отвечать на вопросы по истории, науке, культуре и другим темам, соревнуясь за выход в финал сезона.

Сегодня 2026, 17:39
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el.kz Сегодня 2026, 17:39
Сегодня 2026, 17:39
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Фото: el.kz

Интернет-портал El.kz объявил о запуске нового интеллектуально-познавательного проекта "КерекRing", который станет площадкой для молодых казахстанцев, готовых продемонстрировать свои знания, эрудицию и логическое мышление. Принять участие в шоу смогут юноши и девушки в возрасте до 25 лет.

Авторы проекта отмечают, что главная цель программы – популяризация интеллектуальных состязаний, развитие интереса молодежи к знаниям и создание современной площадки для тех, кто стремится постоянно учиться и расширять кругозор.

Правила игры

Каждый выпуск программы объединит трех участников, которым предстоит отвечать на вопросы из различных тематических категорий. Игроки самостоятельно выбирают темы, а стоимость вопросов постепенно возрастает – от 10 до 50 баллов.

Особенность проекта заключается в том, что текст вопросов не выводится на экран. Участники слышат их только из уст ведущего, поэтому успех во многом зависит не только от знаний, но и от внимательности, скорости реакции и способности быстро анализировать информацию.

За правильный ответ начисляются баллы, а за ошибку такое же количество очков вычитается из общего результата. Такой формат делает игру не только интеллектуальной, но и стратегической, заставляя участников тщательно оценивать каждый риск.

Вопросы на самые разные темы

В программе представлены задания по истории, литературе, географии, науке, искусству, культуре, спорту и многим другим направлениям.

Организаторы подчеркивают, что проект рассчитан не только на участников, но и на зрителей. Каждый выпуск позволит узнать новые интересные факты и проверить собственные знания вместе с игроками.

Новые эпизоды будут выходить еженедельно на официальном YouTube-канале El.kz и проводиться на государственном языке.

Кто сможет попасть в финал

Проект построен по многоэтапной системе. Победитель каждого выпуска автоматически проходит в следующий этап соревнований. В отдельных случаях путевку в следующий тур может получить и участник, занявший второе место, если его результат окажется достаточно высоким.

По итогам сезона состоятся полуфинал и большой финал, где сильнейшие игроки поборются за звание победителя "КерекRing".

Проект призван популяризировать науку, историю, культуру и другие важные сферы знаний, а также показать, что широкий кругозор, аналитическое мышление и стремление к постоянному обучению становятся важными качествами современного поколения.

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