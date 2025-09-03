В кулуарах Мажилиса депутат Елнур Бейсембаев рассказал о возможностях отечественного мессенджера Айту. По его словам, приложение выходит далеко за рамки привычных функций переписки, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Это цифровая платформа. Здесь можно слушать музыку, загружать приложения, смотреть фильмы, подписываться на информагентства. Кроме того, в приложении работает искусственный интеллект: он подбирает музыку по вкусу пользователя", – отметил депутат.

Главный акцент, по словам Бейсембаева, сделан на цифровой безопасности. Он напомнил о недавней утечке данных 16 миллионов казахстанцев, которая, по его словам, связана с использованием зарубежных мессенджеров.

"Мы переписываемся, пересылаем документы и личную информацию, и она может быть использована другими государствами в корыстных целях. Аitu – это важный шаг для защиты персональных данных и даже документов государственной важности", – подчеркнул он.

Бейсембаев добавил, что сам пользуется Айту более года и продемонстрировал журналистам на своём смартфоне возможности Аitu.