Елнур Бейсенбаев назначен завотделом внутренней политики АП

Сегодня, 09:08
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ - архив Сегодня, 09:08
Сегодня, 09:08
134
Фото: BAQ.KZ - архив

Елнур Бейсенбаев назначен назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщила Акорда. 

– Распоряжением Главы государства Бейсенбаев Елнур Сабыржанович назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, – говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх