Елнур Бейсенбаев назначен завотделом внутренней политики АП
Сегодня, 09:08
Елнур Бейсенбаев назначен назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщила Акорда.
– Распоряжением Главы государства Бейсенбаев Елнур Сабыржанович назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, – говорится в сообщении.
