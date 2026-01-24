Конституционная реформа в Казахстане вызвала широкий общественный резонанс и активное участие различных слоев общества. Свои инициативы и предложения направили политические партии, неправительственные организации, бизнес-сообщество, а также ученые-правоведы и независимые эксперты, передаёт BAQ.KZ.

Об этом заявила Председатель Конституционного совета Эльвира Азимова, подчеркнув, что создание Конституционной комиссии является важным этапом перехода от разрозненных изменений к системной конституционной трансформации.

"Именно поэтому учреждение Конституционной комиссии следует рассматривать как переход от секторальных изменений к комплексной конституционной трансформации", — отметила она.

По ее словам, в состав Комиссии вошли представители Парламента Республики Казахстан, председатели маслихатов, руководители средств массовой информации, общественные деятели, представители государственных органов, общественных советов регионов, а также экспертного и научного сообществ.

"Все они в совокупности отражают многообразие взглядов, опыта и ожиданий нашего общества", — подчеркнула Азимова.

Она добавила, что перед Конституционной комиссией стоит ответственная задача — модернизация Основного закона с учетом как фундаментальных принципов государственного устройства, так и современных вызовов.

"Перед Комиссией стоит исключительная миссия — обеспечить такую настройку Конституции, которая сохранит базовые принципы и позволит достойно ответить на современные вызовы", — сказала она.

В завершение Эльвира Азимова выразила уверенность, что профессионализм и взвешенный подход членов Комиссии позволят подготовить качественный и сбалансированный проект поправок.

"Уверена, что профессионализм, патриотизм и ответственное отношение помогут подготовить выверенные изменения, которые придадут мощный импульс развитию нашей страны", — резюмировала она.

Эльвира Азимова также озвучила ключевые цели и задачи Конституционной реформы.

Следует отметить, что на данный момент помимо членов рабочей группы от граждан поступило более 2 тысяч предложений.

Создание Конституционной комиссии в расширенном формате стало логическим продолжением работы, проводившейся на протяжении всего этого периода, а также ответом на тот масштабный общественный запрос, который сформировался в ходе многомесячных дискуссий.

Предложенные Президентом на V заседании Национального курултая реформы государственной власти по переходу к однопалатному Парламенту – Курултаю, создание Халық Кеңесі – Народного Совета, учреждение должности Вице-президента и иные вопросы требуют комплексной и детальной проработки.

Республика Казахстан вступает в новый этап политической модернизации. Главой государства четко обозначено, что дальнейшее развитие невозможно без укрепления институционального баланса, повышения эффективности законодательной власти, усиления системы сдержек и противовесов, а также обновления конституционных механизмов участия общества в управлении государством.