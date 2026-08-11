«Емир-Ойл» заподозрили в незаконной добыче нефти в Мангистау: экологи начали проверку

В социальных сетях распространилось видео с месторождения «Долинное» в Мангистауской области. Автор публикации заявил о возможной незаконной добыче недр и загрязнении окружающей среды. Ситуацией заинтересовался региональный департамент экологии, передает BAQ.KZ.

11 августа в Threads появилась публикация, автор которой утверждает, что на месторождении «Долинное», разрабатываемом ТОО «Емир-Ойл», якобы ведется незаконная добыча недр, а производственные остатки сливаются на открытую землю.

В Департаменте экологии по Мангистауской области сообщили BAQ.KZ, что распространившаяся в социальных сетях информация уже находится на контроле ведомства.

«11 августа текущего года в одной из социальных сетей было опубликовано видео о возможной незаконной добыче нефти и выбросе попутного газа в атмосферу на месторождении „Долинное“ в Мангистауской области. Данное месторождение разрабатывается ТОО „Емир-Ойл“. В настоящее время информация, распространенная в социальной сети, находится на контроле департамента экологии по Мангистауской области», – сообщили в ведомстве.

По данным департамента, сейчас проводится изучение изложенных в публикации обстоятельств.

«В целях всестороннего выяснения указанных обстоятельств департаментом в установленном действующим законодательством порядке будет рассмотрен вопрос о проведении внеплановой проверки», – говорится в ответе.

По итогам контрольных мероприятий изложенным фактам дадут экологическую и правовую оценку. Если нарушения законодательства Казахстана подтвердятся, будут приняты соответствующие меры.

Дополнительную информацию в департаменте пообещали предоставить после завершения контрольных мероприятий.