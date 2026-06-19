В Алматы прибыл первый грузовой рейс авиакомпании Emirates SkyCargo. Казахстан стал первым направлением перевозчика в Центральной Азии, открыв новый этап развития транспортно-логистического сотрудничества между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Как сообщила заместитель руководителя Администрации Президента Казахстана Асель Жанасова, новый маршрут будет выполняться еженедельно и обеспечит более 100 тонн грузовой вместимости.

По ее словам, запуск рейса позволит расширить возможности для отечественных экспортеров и международной торговли, а также укрепит связи Казахстана с Дубаем – одним из крупнейших мировых логистических центров.

"Первый грузовой рейс Emirates SkyCargo прибыл в Алматы. Казахстан стал первым направлением Emirates SkyCargo в Центральной Азии", – отметила Асель Жанасова.

В рамках рабочего визита в ОАЭ она также провела встречу с руководством Emirates. Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в сфере авиации, грузовых перевозок и транспортно-логистической инфраструктуры.

"Благодарю коллег за доверие и конструктивное партнерство. Уверена, что совместная работа будет способствовать дальнейшему укреплению транспортно-логистических связей между Казахстаном и ОАЭ", – подчеркнула Жанасова.

Ожидается, что новый грузовой маршрут поможет ускорить доставку товаров, расширить экспортные возможности казахстанских компаний и усилить роль страны как транзитного узла между Азией, Ближним Востоком и Европой.