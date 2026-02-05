Депутат Мажилиса Парламента Нуртай Сабильянов на заседании Конституционной комиссии выступил с инициативой закрепить статус национальной валюты и полномочия Национального банка на уровне Конституции, передает BAQ.KZ.

По его словам, денежное обращение является ключевым элементом финансовой системы, поэтому важно не только обозначить национальную валюту, но и четко определить институт, отвечающий за ее выпуск, регулирование и стабильность. Конституционное закрепление этих положений, отметил Сабильянов, обеспечит ясность, институциональную устойчивость и предсказуемость работы финансовой системы.

– Для эффективного функционирования финансовой системы необходимо закрепить, что денежной единицей и национальной валютой Республики Казахстан является тенге, а исключительное право на ее эмиссию принадлежит Национальному банку. Это позволит повысить прозрачность и стабильность в управлении денежной системой, — подчеркнул депутат.

Он предложил внести соответствующую норму в первый раздел проекта Конституции "Основы конституционного строя", закрепив положение о тенге и полномочиях Нацбанка на уровне Основного закона.