В Казахстане предлагают полностью убрать энергетические напитки с прилавков магазинов. Причём речь уже не о запрете для подростков: ограничения могут коснуться всех покупателей независимо от возраста. С такой инициативой выступил республиканский «Союз отцов», который намерен добиваться изменений через петицию, передаёт BAQ.KZ.

Сейчас энергетики в Казахстане разрешено продавать только людям старше 21 года. Но в общественном объединении считают, что возрастной барьер не решает главную проблему: напитки с высоким содержанием кофеина могут представлять опасность и для взрослых.

Поэтому активисты предлагают пойти гораздо дальше – запретить не только продажу, но и производство, коммерческий ввоз и доставку энергетиков по всей стране.

«Нас серьёзно тревожат возможные долгосрочные последствия регулярного употребления энергетиков. Речь идёт о риске бесплодия, рака, инфарктов в молодом возрасте и сокращения продолжительности жизни», – заявил заместитель председателя Союза отцов Күзембай Бекдайыр Нығметұлы в видеообращении.

При этом перечисленные им последствия нельзя считать доказанными для всех энергетических напитков. Научные данные указывают прежде всего на риски, связанные с высоким потреблением кофеина, нарушениями сна, повышением давления и чрезмерным употреблением сахара. Утверждения о бесплодии и онкологических заболеваниях требуют отдельных убедительных доказательств.

Почему действующих ограничений считают недостаточными

Авторы инициативы обращают внимание на привычку бороться с усталостью с помощью энергетиков. Человек пьёт напиток, чтобы взбодриться после бессонной ночи, но кофеин может ухудшить качество следующего сна. Утром усталость возвращается – и рука снова тянется к банке.

При регулярном употреблении кофеина организм может привыкать к его действию, а резкий отказ иногда сопровождается головной болью, сонливостью и раздражительностью.

Ещё один повод для беспокойства – сахар. В отдельных энергетических напитках его количество может значительно превышать рекомендуемую суточную норму. При этом варианты без сахара не исключают рисков, связанных с кофеином.

«Сейчас энергетики доступны с 21 года, взрослый возраст не устраняет влияние кофеина на сон и давление. Повышение акциза может уменьшить спрос, но не делает напиток безвредным. Ограничения рекламы и содержания кофеина снижают отдельные риски, но не убирают их полностью. Именно поэтому мы требуем полного запрета», – говорится в петиции.

В Союзе отцов также напомнили о распространённости энергетиков среди школьников. Согласно исследованию HBSC за 2022 год, 20,5% опрошенных казахстанских подростков 11–15 лет употребляли такие напитки еженедельно, ещё 3% – ежедневно.

Однако эти данные собраны до введения возрастного запрета в 2025 году и не показывают, насколько изменилась ситуация после его вступления в силу.

Что именно предлагают запретить

Инициатива касается практически всего оборота энергетических напитков: от производства и ввоза до продажи в супермаркетах, интернет-магазинах и через службы доставки.

Отдельно предлагается запретить рекламу, продвижение в социальных сетях и бесплатную раздачу энергетиков. Ограничения должны распространяться и на напитки без сахара, а также на концентраты, если они соответствуют установленным критериям.

Авторы петиции предлагают предусмотреть ответственность за незаконный оборот такой продукции и переходный период продолжительностью не более шести месяцев после принятия соответствующего закона.

«Мы считаем, что этих мер недостаточно. Энергетики могут навредить и здоровью взрослых. Мы запускаем петицию за полный запрет производства, коммерческого ввоза и продажи энергетических напитков в Казахстане», – заявили в Союзе отцов.

Пока это лишь общественная инициатива, а не принятое государством решение. Для введения полного запрета потребуется изменение законодательства.

Вопрос, который поднимают авторы петиции, выходит далеко за пределы защиты несовершеннолетних: они предлагают лишить возможности покупать энергетики и взрослых казахстанцев.