Казахстан традиционно считается одной из самых энергообеспеченных стран региона. Значительные запасы угля, газа и нефти долгие годы формировали устойчивую модель развития, в которой дефицит электроэнергии не воспринимался как системная угроза. Однако 2024 год стал поворотным: потребление электроэнергии впервые заметно превысило внутреннюю выработку. Разрыв пока остаётся умеренным, но именно он сигнализирует о том, что энергетическая система всё чаще работает в режиме напряжённого балансирования. Подробнее в обзорном материале BAQ.KZ.

Сколько энергии потребляет экономика в целом

По данным Бюро национальной статистики, общее первичное потребление энергии в Казахстане в 2024 году составило 74,3 млн тонн нефтяного эквивалента. По сравнению с 2023 годом рост оказался минимальным — около 0,1%, что отражает общее замедление экономической динамики. При этом структура энергопотребления остаётся практически неизменной. Уголь формирует 47,2% энергетического баланса, природный газ — 33,1%, нефть и нефтепродукты — 17,4%. В сумме ископаемое топливо обеспечивает более 97% всей первичной энергии страны. Основными драйверами роста энергопотребления в 2024 году стали жилищный сектор и транспорт.

Электроэнергия: спрос растёт быстрее генерации

Наиболее наглядно дисбаланс проявляется именно в электроэнергетике. По данным Министерства энергетики и системного оператора KEGOC, в 2024 году потребление электроэнергии достигло около 120 млрд кВт·ч, тогда как внутренняя выработка составила 117,9 млрд кВт·ч. Таким образом, дефицит оценивается примерно в 2 млрд кВт·ч, и он был закрыт за счёт импорта и межсистемных перетоков. При этом темпы роста потребления — около 4,3% за год — значительно опережают темпы ввода новых мощностей.

Пиковые нагрузки и реальная мощность системы

Дополнительным фактором напряжения стали рекордные пики нагрузки. 8 декабря 2024 года максимальное потребление достигло 17 203 МВт, что на 3,5% выше, чем годом ранее. Формально располагаемая мощность электростанций Казахстана на 1 января 2024 года составляла 20,4 ГВт, однако в реальности часть этой мощности недоступна из-за ремонтов, износа оборудования и сетевых ограничений. Особенно остро эти проблемы проявляются в зимний период, когда нагрузка на систему возрастает максимально.

На чём вырабатывается электроэнергия сегодня

Структура генерации в Казахстане по-прежнему опирается на тепловые электростанции, работающие на угле и газе. Именно они обеспечивают основную часть электроэнергии. На этом фоне сегмент возобновляемых источников выглядит скромно, но демонстрирует устойчивый рост. В 2024 году ВИЭ произвели 7,58 млрд кВт·ч, что соответствует 6,43% общей генерации. Для сравнения, в 2021 году доля ВИЭ составляла 3,69%, в 2022-м — 4,53%, в 2023-м — 5,92%. За три года доля "зелёной" электроэнергии практически удвоилась, но по абсолютным объёмам она пока не способна компенсировать рост спроса.

Север производит, юг потребляет

Дефицит электроэнергии распределён по стране крайне неравномерно. Север Казахстана остаётся основным центром генерации благодаря крупным угольным станциям. Южные регионы, напротив, стабильно испытывают нехватку мощности и зависят от перетоков и импорта. По данным KEGOC, в период с марта по сентябрь 2024 года импорт электроэнергии из России составил 2,56 млрд кВт·ч, что почти на 740 млн кВт·ч меньше, чем годом ранее. Тем не менее объёмы балансирования в энергосистеме продолжают расти.

Новые мощности: планы и реальность

Правительство признаёт, что без ускоренного ввода новых электростанций дефицит будет нарастать. За 2023–2024 годы в эксплуатацию было введено около 1,3 ГВт новых мощностей. В 2025 году планируется добавить ещё 621,5 МВт, а в 2026 году — почти 2,65 ГВт. Эти проекты включают как строительство и модернизацию тепловых и газовых станций, так и развитие ВИЭ. Среди крупных инициатив — новая ТЭЦ в Кызылорде и парогазовая установка мощностью до 1000 МВт в Туркестанской области.

Риски будущего и долгосрочные прогнозы

По оценкам, которые обсуждались на коллегии Министерства энергетики, при сохранении текущих темпов роста потребления потенциальный дефицит мощности к 2031 году может достигнуть 4,8 ГВт, если ввод новых объектов будет затягиваться. В ответ на эти вызовы правительство планирует до 2035 года ввести не менее 8,4 ГВт новых мощностей и увеличить долю ВИЭ до 15% в структуре генерации.

Политический контекст: безопасность и постепенный переход

Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчёркивал, что энергетическая безопасность и самодостаточность являются стратегическими приоритетами страны. Казахстан, по его словам, должен двигаться к диверсификации и снижению углеродоёмкости экономики, но без резкого отказа от базовой генерации. Такой "справедливый энергетический переход" предполагает баланс между развитием ВИЭ, модернизацией ТЭС и сохранением доступных тарифов.

Итог: система работает на пределе, но окно возможностей открыто

По состоянию на конец 2024 года энергетический баланс Казахстана выглядит напряжённым, но управляемым. 74,3 млн тонн нефтяного эквивалента первичного потребления, 120 млрд кВт·ч спроса, 117,9 млрд кВт·ч внутренней выработки, около 2 млрд кВт·ч дефицита, 6,43% доли ВИЭ и 20,4 ГВт располагаемой мощности чётко показывают, где именно система начинает упираться в свои пределы.

Следующее десятилетие станет определяющим. Именно сейчас Казахстан либо заложит основу для устойчивого и диверсифицированного энергетического микса, либо столкнётся с хроническим дефицитом электроэнергии и ростом рисков для экономики и социальной стабильности.