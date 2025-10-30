Казахстан вступает в решающую фазу энергетической трансформации. Страна стремится обновить устаревшие мощности, увеличить долю возобновляемых источников и при этом сохранить энергетическую стабильность. Какой будет новая энергетика Казахстана — читайте в обзоре BAQ.KZ.

Баланс между ростом и рисками

Энергетическая безопасность остаётся одним из главных факторов устойчивого развития Казахстана. На фоне растущего спроса и износа части электростанций республика идёт по пути технологического обновления и перехода к более экологичной модели генерации.

Сегодня в стране работает 233 электростанции, включая тепловые, гидро- и возобновляемые объекты. За девять месяцев 2025 года выработка электроэнергии составила 89,9 млрд кВт·ч, что подтверждает стабильность энергосистемы. Однако, как отмечают эксперты, потенциал расширения уже близок к пределу.

Изношенные ТЭЦ и инвестиционный цикл

Почти половина генерирующих мощностей Казахстана была построена ещё в советский период. Средний возраст крупных ТЭЦ превышает 40 лет, что создаёт риски перегрузок, особенно зимой.

"К 2029 году энергосистема Казахстана должна полностью покрывать внутренний спрос и сформировать профицит, усиливая экспортный потенциал страны", — подчеркнул министр энергетики Ерлан Аккенженов.

Правительство делает ставку на масштабную модернизацию инфраструктуры. До 2035 года планируется ввести более 26 ГВт новых мощностей, включая замену устаревших блоков на современные газотурбинные и комбинированные установки.

Новые станции и переход на газ

Подготовительные работы к строительству новых ТЭЦ ведутся в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. В Кокшетау уже заключены контракты на проектирование, а по двум другим городам утверждено постановление правительства от 2 октября 2025 года.

Многие проекты реализуются по схеме "Тариф в обмен на инвестиции", что позволяет компаниям получать гарантированную окупаемость при условии модернизации и снижения выбросов.

"Ключевой вызов — вариативность генерации: солнце не светит ночью, а ветер дует не всегда. Нам нужны гибкие и базовые мощности", — пояснил директор департамента ВИЭ Минэнерго Жаслан Касенов.

Возобновляемая энергетика выходит из тени

Казахстан уже перешёл от пилотных проектов ВИЭ к системному развитию сектора. Сегодня в стране действуют 156–158 объектов общей мощностью более 3,2 ГВт:

63 ветровые станции,

48 солнечных,

42 гидроустановки,

3 биогазовые.

Доля ВИЭ в энергобалансе достигла около 7 %.

"До 2035 года мы планируем добавить не менее 8,4 ГВт вместе с международными партнёрами", — сообщил министр энергетики на Kazakhstan Energy Week – 2025.

Инвестиции и долгосрочная стратегия

По оценке экспертов, развитие ВИЭ позволит снизить зависимость от угля, который всё ещё обеспечивает до 60 % выработки электроэнергии. Уже к 2026 году мощность солнечных и ветровых станций приблизится к 3,5 ГВт, а к 2035 году — превысит 8,4 ГВт.

"К 2035 году Казахстан планирует добавить не менее 8,4 ГВт новых мощностей", — отметил эксперт Арман Кашкинбеков.

Рост возобновляемой энергетики открывает путь к привлечению долгосрочных инвестиций и развитию технологий хранения энергии, без которых переход к низкоуглеродной экономике невозможен.

Перспектива: устойчивость вместо зависимости

Казахстанская энергетика вступает в эпоху глубокой трансформации, где экономическое развитие невозможно без технологического обновления.

Реформы, реализуемые сегодня, определят облик отрасли через одно поколение — устойчивой, цифровой и конкурентоспособной.

Страна уже снижает углеродную нагрузку, развивает ВИЭ и готовит почву для достижения углеродной нейтральности к 2060 году. Главная задача — сохранить баланс: модернизировать старые станции, развивать чистую энергетику и обеспечить стабильность энергоснабжения.

Курс на обновление энергетики Казахстана постепенно превращается из декларации — в реальную стратегию развития.