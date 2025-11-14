13 ноября 2025 года в Алатауском районе Алматы произошли аварийные отключения линий электропередачи 110 кВ №124А и №101А. В результате были временно обесточены крупные подстанции: ПС-162А "Алгабас", ПС-169А "Акбулак" и ПС-123А "АТЭЦ-2", передаёт BAQ.KZ.

Электроснабжение временно было прекращено в микрорайонах: Акбулак, Алгабас, Аккент, Саялы, Теректы, Газжайып, Коксай, Нуркент, Дарабоз, Зердель, а также на территории между проспектом Райымбека и улицами Б. Момышулы и Монке би.

На место происшествия были направлены аварийно-восстановительные бригады. 14 ноября в 00:12 подстанция ПС-169А "Акбулак" вновь подключена к линии 110 кВ №101А. Работы по восстановлению электроснабжения остальных микрорайонов — Нуркент, Аккент, Алгабас, Теректы и Коксай — продолжаются.

Энергетики обещают завершить аварийно-восстановительные работы в ближайшее время. Потребителей просят проявить понимание за временные неудобства.