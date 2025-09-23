Американские компании активно участвуют в нефтегазовых проектах Казахстана, помогая стране развивать технологии и осваивать новые рынки. Эксперты отмечают, такое сотрудничество создаёт возможности для роста экономики и укрепления позиций Казахстана на мировом энергетическом рынке, передаёт BAQ.KZ.

Внедрение горизонтального бурения, гидроразрыва пласта и методов увеличения нефтеотдачи позволило значительно повысить производительность крупных месторождений, таких как Тенгиз и Карачаганак. Эти технологии дают возможность добывать сырьё из сложных пластов, снижать затраты и повышать уровень промышленной безопасности.

"Речь идёт не о сырой нефти, а о глубокой переработке: нефтехимии, полимерах, синтетических материалах. Именно эти сегменты дают возможность для успешного выхода на зарубежные рынки", — подчеркнул управляющий директор нефтегазового сектора НПП "Атамекен" Муратбек Маханов.

Отметим, что для выхода на американский рынок требуется строгое соблюдение стандартов качества, безопасности и экологичности продукции. Казахстанские компании должны инвестировать в сертификацию, улучшать производственные стандарты и выпускать узкоспециализированные продукты — полимеры и технические материалы для медицины и энергетики.

"Особое значение имеют экологические технологии: улавливание и переработка попутного газа, снижение выбросов и контроль за воздействием на окружающую среду. Эти практики позволяют Казахстану не только соответствовать международным стандартам, но и формировать имидж ответственного производителя энергоресурсов", — добавил эксперт.

По его словам, американские инвесторы, как правило, рассматривают Казахстан как надёжного партнёра. Однако есть факторы, которые ограничивают приток новых инвестиций. Среди них — необходимость дальнейшего совершенствования законодательной базы, снижение административных барьеров, а также обеспечение большей предсказуемости условий инвестирования.

"Мы видим значительный потенциал в ряде направлений, которые отражают мировые тенденции энергетического перехода. Прежде всего, это водородная энергетика, проекты по улавливанию, хранению и использованию углерода (CCUS), а также цифровизация добычи и управление данными", — говорит он.

Экономист Олжас Худайбергенов оценивает отношения Казахстана и США как стабильные и конструктивные.

"Тенгизшевроил и другие компании должны понимать, что в случае прекращения срока СРП нельзя оставаться дальше на тех же условиях, хотя бы исходя из декларируемой приверженности социальной ответственности перед гражданами Казахстана", — отметил он.

Среди рисков партнёрства экономист выделяет тарифные барьеры и климатическую политику США.

"Введенные ранее тарифы задевают экспорт примерно на $100 млн, и наращивание экспорта будет ограничено. Поэтому при крупных сделках необходимо снижение тарифов. Кроме того, США активно продвигают отказ от климатических мер, например, следование углеводородной нейтральности. Европа нанесла непоправимый ущерб своей экономике, и мы не должны следовать этим путем. И здесь США могут помочь", — пояснил Худайбергенов.

Эксперты отмечают, что дальнейшее развитие сотрудничества с США в энергетике и нефтегазовой отрасли будет определяться не только объемами инвестиций, но и способностью Казахстана внедрять инновации и соблюдать международные стандарты.