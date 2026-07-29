Энергетика, налоги и кадровый дефицит: кандидаты Respublica встретились с трудовым коллективом в Павлодаре

В ходе встречи обсуждались актуальные проблемы производственной сферы и предложения по укреплению энергетической безопасности. Кандидаты в депутаты от партии Respublica встретились с коллективом АО «Евразийская энергетическая корпорация» в Павлодарской области, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В центре внимания оказались вопросы налоговой политики, развития моногородов, часового пояса, оплаты труда, кадрового дефицита и условий работы на производстве.

Заместитель председателя партии Олжас Куспеков отметил, что Respublica объединяет представителей бизнеса, промышленности, здравоохранения, образования и аграрного сектора.

«Когда-то в бизнесе я зарабатывал в несколько раз больше, чем сейчас. Но со временем понял, что многие проблемы невозможно решить, оставаясь сторонним наблюдателем. Для этого нужно быть там, где принимаются решения. Именно поэтому я пришел в политику. Мы должны вместе строить сильный Казахстан, в котором будут жить наши дети», – сказал Олжас Куспеков.

Кандидат в депутаты Курутая Бекжан Айткулов подчеркнул, что в партии работают люди, которые знают проблемы производства и бизнеса не понаслышке, а на собственном опыте.

Другой кандидат, Даурен Мункебаев, отметил, что системные реформы требуют времени и последовательной работы. По его словам, на решение одной из проблем в сфере производства строительных материалов потребовалось около полутора лет.

Председатель Павлодарского областного филиала партии Махамбет Амангельды сообщил, что с момента создания филиала совместно с государственными органами удалось решить десятки вопросов, поступивших от жителей региона. Одним из таких примеров стало восстановление социальных и пенсионных отчислений, которые не перечислялись учителям четырех школ Экибастуза в течение трех лет.

В завершение встречи представители партии ответили на вопросы энергетиков и заявили, что предложения, озвученные работниками предприятия, будут учтены в дальнейшей законодательной работе.