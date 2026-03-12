Все больше подростков выбирают энергетики ради прилива сил и работоспособности, но мало кто задумывается о последствиях. По словам Виктории Стрижевской, заместителя директора Высшей школы биотехнологии пищевых систем СГМУ имени В.И. Разумовского, эти напитки могут вызвать ожирение, разрушение зубной эмали и проблемы с нервной системой, передает BAQ.kz со ссылкой на naked-science.ru.

Энергетические напитки, популярные среди подростков, несут скрытую угрозу для здоровья, предупредила Виктория Стрижевская, заместитель директора Высшей школы биотехнологии пищевых систем СГМУ имени В.И. Разумовского.

Главная опасность заключается в составе напитков. Они содержат высокие дозы сахаров - декстрозу, мальтозу и глюкозно-фруктозный сироп - что вызывает резкий скачок уровня глюкозы в крови, повышая риск диабета второго типа и разрушения зубной эмали. Лимонная кислота и цитрат натрия в составе энергетиков также изменяют pH слюны, ослабляя защиту зубов и создавая условия для бактериального поражения десен.

Отдельное внимание эксперт уделила таурину - аминокислоте, необходимой организму лишь в определённых количествах. Также в энергетиках содержится кофеин, синтетическая добавка, стимулирующая нервную систему.

"Избыточное потребление таурина может провоцировать ожирение, так как он участвует в переработке жиров и усвоении витаминов. Эффект от кофеина в чистом виде отличается от его поступления из природных источников, таких как кофе или чай, и может быть непредсказуемым", - отметила биотехнолог.

Таким образом, регулярное употребление энергетиков влияет на сердце, нервную систему и зубы, а также может привести к серьёзным метаболическим нарушениям у подростков. Эксперт призывает родителей и подростков быть внимательными к составу напитков и ограничивать их потребление.