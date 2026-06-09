Крупный пожар вспыхнул в центре Кызылорды
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар.
Вчера 2026, 23:34
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Вчера 2026, 23:34Вчера 2026, 23:34
185Фото: Pixabay.com
На пульт 112 поступило сообщение о пожаре в селе Кызылжарма города Кызылорда по улице Есахаева.
По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что огнем охвачены магазин строительных материалов, частный жилой дом и металлический контейнер. Пожар имел развившуюся форму.
В ходе тушения сотрудники МЧС вынесли из зоны горения газовый баллон, предотвратив возможный взрыв и более тяжёлые последствия.
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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