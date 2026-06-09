Крупный пожар вспыхнул в центре Кызылорды

На пульт 112 поступило сообщение о пожаре в селе Кызылжарма города Кызылорда по улице Есахаева.

По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что огнем охвачены магазин строительных материалов, частный жилой дом и металлический контейнер. Пожар имел развившуюся форму.

В ходе тушения сотрудники МЧС вынесли из зоны горения газовый баллон, предотвратив возможный взрыв и более тяжёлые последствия.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.