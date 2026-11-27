Поводом для обсуждения стали растущие объёмы их потребления, в том числе среди подростков, а также обеспокоенность медиков последствиями регулярного употребления продукции с высоким содержанием кофеина и сахара. Несмотря на то что с 2025 года в стране уже действует запрет на продажу энергетиков лицам младше 21 года, спрос на них продолжает увеличиваться. Насколько серьёзна проблема и может ли Казахстан полностью отказаться от популярных напитков? Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

Энергетические напитки давно стали привычной частью потребительского рынка. Их покупают студенты перед экзаменами, водители во время продолжительных поездок, офисные сотрудники в попытке справиться с усталостью, а иногда и подростки, которых привлекают яркая упаковка, разнообразие вкусов и реклама. Производители позиционируют такую продукцию как способ повысить работоспособность, концентрацию и физическую активность. Однако за обещанием быстрого прилива сил всё чаще обсуждается другая сторона вопроса — возможное влияние энергетиков на здоровье.

В последние недели тема получила новый общественный резонанс. Депутаты Курултая выступили с инициативой изучить возможность полного запрета производства, ввоза и продажи энергетических напитков в Казахстане. Парламентарии считают, что действующие ограничения не обеспечивают необходимого результата, а масштабы потребления требуют более решительных мер. При этом речь пока не идёт о принятом решении: правительству предлагается изучить ситуацию, оценить риски и рассмотреть дополнительные механизмы регулирования.

От возрастного ограничения до полного запрета

Вопрос ограничения оборота энергетических напитков в Казахстане обсуждается уже не первый год. Первым серьёзным шагом стало принятие поправок в законодательство, предусматривающих запрет продажи такой продукции лицам младше 21 года.

Соответствующий закон был подписан Президентом Касым-Жомартом Токаевым 8 июля 2024 года, а новые нормы вступили в силу 1 января 2025 года. В Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения» появилась статья 108-1, регулирующая профилактику и ограничение потребления энергетических напитков.

Согласно действующим требованиям, энергетики запрещено продавать гражданам, не достигшим 21 года. Кроме того, их реализация не допускается через торговые автоматы и другие электронные или механические устройства без непосредственного участия продавца. Для продажи также необходимо наличие документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям.

Таким образом, Казахстан установил более строгий возрастной порог, чем во многих странах, где подобные ограничения распространяются только на несовершеннолетних.

Всемирная организация здравоохранения положительно оценила этот шаг. В опубликованном 5 февраля 2025 года материале Европейского регионального бюро ВОЗ отмечалось, что ограничение доступа к энергетическим напиткам направлено на защиту молодого поколения от рисков, связанных с чрезмерным потреблением сахара и развитием неинфекционных заболеваний.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова также отмечала важность подобных законодательных мер для сохранения здоровья населения и профилактики заболеваний, связанных с неправильным питанием.

Однако возрастное ограничение стало лишь первым этапом регулирования рынка. С 1 января 2026 года на энергетические напитки также распространяется акцизное налогообложение. Предполагалось, что дополнительные финансовые механизмы помогут повлиять на потребление продукции.

Но последние данные свидетельствуют о том, что рынок продолжает расти.

Продажи выросли на 65 процентов

По данным Ассоциации производителей и импортёров энергетических напитков, которые были приведены депутатом Курултая Максутом Насибуловым, в 2023 году в Казахстане реализовали 215 миллионов литров энергетиков. В 2025 году этот показатель достиг уже 355 миллионов литров.

Таким образом, за два года объём продаж увеличился примерно на 65 процентов.

По оценкам аналитиков международной компании Statista, денежный объём казахстанского рынка энергетических напитков в 2025 году составил около 93 миллионов долларов.

Эти цифры стали одним из главных аргументов сторонников ужесточения регулирования. По мнению парламентариев, введение возрастного ограничения и акцизов пока не привело к ожидаемому сокращению потребления. Поэтому необходимо выяснить, насколько эффективно соблюдается действующее законодательство и почему принятые меры не оказывают достаточного влияния на рынок.

В своём депутатском запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова Максут Насибулов предложил правительству представить информацию о результатах проверок торговых объектов, выявленных нарушениях и механизмах контроля за интернет-продажами энергетиков.

Отдельное внимание парламентарий призвал уделить составу напитков. Речь идёт о необходимости проверить фактическое содержание кофеина и других стимулирующих компонентов в продукции, представленной на казахстанском рынке, а также оценить достаточность предупреждающих надписей на упаковках.

Кроме того, депутат предложил провести всестороннее научное исследование воздействия энергетических напитков на здоровье населения и пересмотреть подходы к их рекламе в средствах массовой информации и социальных сетях.

В перспективе рассматривается возможность принятия дополнительных законодательных мер, вплоть до полного запрета производства, импорта и реализации энергетиков на территории страны.

Что говорят представители системы здравоохранения?

Особую обеспокоенность специалистов вызывает распространённость энергетических напитков среди школьников. Несмотря на установленный возрастной запрет, интерес к такой продукции формируется ещё в подростковом возрасте.

В эфире телеканала «24KZ» председатель правления Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой Эрик Байжунусов рассказал о результатах исследования, согласно которым 43 процента школьников в той или иной степени употребляют энергетические напитки. При этом 10 процентов делают это на постоянной основе.

По словам специалиста, проблема требует серьёзного внимания со стороны системы здравоохранения, поскольку последствия употребления подобных напитков могут проявляться не только в краткосрочной перспективе.

«Нужно понимать, что фокус-целевая группа воздействия энергетических напитков составляет население от 10 до 60 лет, практически не подверженного употреблению этого напитка. То есть рынок огромен, он требует глубокого анализа, потому что вредные воздействия данного вида продукции на здоровье человека уже доказаны. Мы сейчас видим много побочных воздействий, различных осложнений, поэтому мы, как медицина, как система здравоохранения, действительно бьём тревогу, что нужно этим вопросом заниматься», — отметил Эрик Байжунусов.

Медики обращают внимание прежде всего на воздействие кофеина и других стимулирующих компонентов. Их избыток может провоцировать учащённое сердцебиение, повышение артериального давления, тревожность, нарушения сна и повышенную возбудимость нервной системы.

Важно учитывать и то, что энергетический напиток не восполняет реальные энергетические ресурсы организма. Он временно подавляет ощущение усталости, но не заменяет полноценный сон, отдых и питание.

Особенно уязвимыми считаются подростки, поскольку их организм продолжает развиваться. Регулярное употребление напитков с высоким содержанием кофеина и сахара может негативно отражаться на формировании пищевых привычек, качестве сна и общем состоянии здоровья.

Отдельный вопрос — сочетание энергетиков с физическими нагрузками и другими источниками кофеина. Потребители не всегда учитывают суммарное количество стимулирующих веществ, поступающих в организм в течение дня.

В этой связи специалисты рекомендуют не рассматривать энергетики как обычную альтернативу воде, чаю или другим повседневным напиткам.

Когда бодрость оборачивается проблемами со здоровьем

Поводом для общественной дискуссии стали и случаи тяжёлых осложнений, о которых ранее сообщали казахстанские средства массовой информации.

В частности, депутат Максут Насибулов напомнил о случае в Павлодаре, где молодой человек в возрасте 20 лет оказался в реанимации с тяжёлой сердечной недостаточностью. По данным публикаций, на протяжении примерно двух лет он употреблял до четырёх банок энергетического напитка ежедневно. Врачи диагностировали у него токсическую кардиомиопатию.

Ещё один случай произошёл в Алматы. По информации, озвученной парламентариями, 34-летнему мужчине потребовалась пересадка сердца. Сообщалось, что он употреблял от восьми до десяти банок энергетика в день.

Эти истории вновь подняли вопрос о последствиях чрезмерного употребления стимулирующих напитков.

Разумеется, отдельные медицинские случаи не могут служить доказательством того, что любой энергетический напиток неизбежно приводит к тяжёлым заболеваниям. Для установления причинно-следственной связи необходимо учитывать состояние здоровья человека, дозировку, частоту употребления и другие факторы. Однако подобные истории показывают, насколько опасным может оказаться систематическое превышение допустимого потребления кофеина.

Не менее важным фактором остаётся содержание сахара. ВОЗ неоднократно обращала внимание на связь избыточного потребления сахаросодержащих напитков с развитием ожирения, сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

В аналитических материалах организации подчёркивается, что ограничение доступности такой продукции для детей и подростков, регулирование рекламы и повышение информированности населения являются важными инструментами профилактики неинфекционных заболеваний.

Почему одних запретов может быть недостаточно?

Несмотря на поддержку идеи защиты здоровья населения, полный запрет энергетических напитков поднимает и ряд практических вопросов.

Прежде всего необходимо учитывать, что рынок уже сформирован, а продукция пользуется спросом среди взрослого населения. Полный запрет затронет производителей, импортёров, торговые сети, небольшие магазины и другие предприятия, связанные с реализацией напитков.

Кроме того, возникает вопрос контроля. Если продукция будет полностью запрещена, государству придётся предусмотреть механизмы противодействия нелегальному производству, ввозу и продаже. В противном случае существует риск появления неофициального рынка, где качество и состав напитков будет значительно сложнее контролировать.

Именно поэтому в общественной дискуссии звучат предложения рассмотреть не только полный запрет, но и дополнительные меры регулирования.

Среди них — ужесточение контроля за продажей энергетиков через интернет-магазины и службы доставки, ограничение рекламы в социальных сетях, изменение правил размещения продукции в торговых точках и усиление требований к маркировке.

Отдельное внимание предлагается уделить проверке состава напитков, чтобы фактическое содержание кофеина и других компонентов соответствовало заявленному на упаковке.

Такой подход позволит оценить, можно ли добиться сокращения потребления за счёт более строгого контроля, не прибегая сразу к полному запрету.

Казахстан не единственная страна, обеспокоенная проблемой

Вопрос ограничения энергетических напитков актуален не только для Казахстана. В разных государствах обсуждаются меры по снижению их потребления, прежде всего среди детей и подростков.

Например, в Кыргызстане в ноябре 2026 года президент Садыр Жапаров поручил правительству рассмотреть возможность полного запрета производства и импорта энергетических напитков.

Примечательно, что в ходе обсуждения кыргызский лидер приводил в пример Казахстан, где уже действует запрет на продажу энергетиков лицам младше 21 года.

Вместе с тем вопрос оказался не только медицинским, но и экономическим. По информации издания «Курсив», президент Кыргызстана обратил внимание на возможные бюджетные последствия полного запрета, поскольку отрасль обеспечивает поступления прямых и косвенных налогов.

Таким образом, обе страны рассматривают проблему с разных сторон: защита общественного здоровья должна сочетаться с оценкой экономических последствий и возможных сложностей правоприменения.

Международный опыт показывает, что государства могут выбирать различные способы регулирования — от возрастных ограничений и специальных предупреждений на упаковке до ограничений рекламы и налогообложения сахаросодержащих напитков.

Что будет дальше?

В Казахстане дискуссия о будущем энергетических напитков только набирает обороты. С одной стороны, есть очевидная обеспокоенность медиков распространённостью продукции среди подростков и возможными последствиями её чрезмерного употребления. С другой — необходимо оценить эффективность уже действующих ограничений и определить, какие дополнительные меры действительно способны повлиять на ситуацию.

Пока полного запрета энергетиков в Казахстане нет. Предложение депутата предполагает изучение проблемы правительством, получение статистики о соблюдении возрастного ограничения, проведение научного исследования и рассмотрение международного опыта регулирования рынка.

Очевидно, что в центре дальнейшего обсуждения окажется не только вопрос о том, следует ли полностью убрать энергетики с прилавков магазинов, но и то, насколько государство способно обеспечить соблюдение уже принятых норм.

В конечном итоге речь идёт о поиске баланса между интересами бизнеса, потребительским выбором и ответственностью государства за здоровье населения. И если возрастные ограничения не позволяют добиться ожидаемого результата, Казахстану предстоит определить, какие меры станут следующим шагом в борьбе с чрезмерным потреблением энергетических напитков.