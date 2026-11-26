Развитие искусственного интеллекта увеличивает потребность в электроэнергии, поэтому Казахстан принял стратегическое решение о строительстве нескольких атомных электростанций. Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил на международной конференции AI Journey 2026 в Москве.

По словам президента, к 2030 году мировое потребление электроэнергии центрами обработки данных может превысить 950 млрд киловатт-часов. Это более чем вдвое выше показателя 2024 года.

В этих условиях доступность энергетических ресурсов, надёжность электросетей и эффективность их использования становятся главным фактором технологической конкурентоспособности. Поэтому в Казахстане принято стратегическое по своей сути решение о строительстве нескольких атомных электростанций, — заявил Токаев.

Он также сообщил, что первую АЭС «Балхаш» Казахстан строит совместно с Россией при ведущей роли госкорпорации «Росатом». Кроме того, глава государства рассказал о перспективах цифровизации транспортных перевозок между Казахстаном и Россией. В частности, он упомянул проекты Smart Cargo и AI Jol, которые должны улучшить организацию грузоперевозок и управление транспортной инфраструктурой.

В октябре страны провели пилотную автомобильную перевозку с использованием электронной транспортной накладной. Теперь, по словам Токаева, необходимо обеспечить совместимость информационных систем двух государств. В перспективе президент предложил создать полноценный цифровой транспортный коридор между Казахстаном и Россией. Он считает, что у двух стран есть значительные возможности для лидерства в транспортно-логистической сфере.