Она - стипендиатка программы МАГАТЭ имени Марии Склодовской-Кюри и программы имени Лизе Майтнер, инженер-ядерщик, амбассадор российского ядерного образования, а также преподаватель Обнинского института атомной энергетики. К 24 годам у казахстанки Алины Бегимовой есть достижения в области изучения атомной энергетики. Ее усилия отмечены на международном уровне. Как эксперт Алина выступила спикером на форуме атомной энергетики в Москве.

В кулуарах мероприятия в интервью BAQ.KZ Алина поделилась не только впечатлениями от своего участия, но и рассказала о пути - от школьницы из Темиртау до молодой ученой, чье мнение звучит на престижных международных площадках.

Амбассадор российского ядреного образования

На форуме в Москве Алина выступила на сессии, посвященной сетевой кооперации и сотрудничества университетов и бизнесов. Организаторы форума представили проект "Обнинск Тех" - это зонтичный бренд, объединяющий лучшие образовательные продукты вузов, корпоративного обучения и международных партнеров на базе города Обнинска.

Задача проекта- экспорт передового российского образования и интеграции лучших образовательных продуктов в глобальное научно-образовательное пространство.

Каким должен быть центр, который объединяет культуру, образование и технологии? Какую роль играют молодые специалисты в ее развитии? Об этом говорили участники сессии.

Алина Бегимова стала спикером на сессии с участием министра высшего образования и научных исследований Египта, заместителя генерального директора по персоналу Госкорпорации "Росатом", президента Вьетнамского института атомной энергии, а также министра высшего образования, инноваций, развития науки и технологий Зимбабве.

"Главная цель сессии - наладить взаимодействие и выстроить сотрудничество между опорными университетами "Росатома". Я выступала с докладом о том, какие вызовы стоят перед студентами и как они могут реализовать себя в процессе обучения. Речь шла о том, какие компетенции необходимы будущим специалистам и что нужно развивать, чтобы быть востребованным на рынке труда. Благодаря активному участию в конференциях, форумах и других мероприятиях, как в роли участника, так и спикера или организатора, меня пригласили в качестве делегата и гостя деловой программы "Атомной недели", - рассказала Алина в кулуарах форума.

Как амбассадор российского ядерного образования, Алина рассказывает, что проект помогает иностранным студентам в России, занимается популяризацией атомной науки и смежных отраслей, а также помогает школьникам и студентам определиться с профессией.

"Мы стараемся рассказывать простым языком о сложных вещах, чтобы привлекать новых людей в сферу", - говорит Алина.

"Уровень задач и конкуренция высокие"

Алина родом из Темиртау. И изначально она не планировала работать в атомной сфере. До пятого класса она мечтала стать филологом и даже участвовала в олимпиадах по русскому языку. Однако со временем ее все больше стали привлекать точные науки. Окончательный выбор в пользу ядерной физики Алина сделала в 10-м классе, когда у в классе появился новый преподаватель. Его пример и профессионализм вдохновили ее продолжить путь в этой области.

"Он окончил кафедру "Ядерные реакторы и материалы" в московском МИФИ. Этот человек оказался очень эрудированным, интеллигентным, прекрасно разбирающимся в своём деле. Я захотела быть такой же и решила пойти по его стопам", - говорит Алина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus)

Казахстанка получила образование по специальности "Ядерная энергетика и теплофизика" в Обнинском институте атомной энергетики. Ее профиль - эксплуатация атомных электростанций. Это направление готовит специалистов, которые в будущем будут управлять АЭС. Затем она окончила магистратуру по более узкой специализации и настолько увлеклась этой сферой, что решила продолжить путь в науке и преподавании.

Сегодня Алина преподает в Обнинском институте атомной энергетики, где ведет лабораторные и семинарские занятия, отвечая за практическую подготовку студентов.

Параллельно с преподавательской деятельностью Алина работает на предприятии в Обнинске, где занимается электромонтажом. После занятий в институте она отправляется на завод, где собирает различные электросхемы. Эта работа приносит ей не только удовольствие, но и ценный профессиональный опыт.

Алина рассказывает, что поступила в университет через программу "Россотрудничества". Вместе с друзьями она готовила портфолио, принимала участие в олимпиадах, форумах и конференциях.

"Это было нелегко, так как уровень задач и конкуренция высокие. Но нам удалось собрать серьезное портфолио с дипломами по физике и математике, и это сыграло решающую роль. Благодаря "Россотрудничеству" я поступила в вуз, о котором мечтала", - рассказывает Алина.

Студенты из разных стран подают документы через единый портал: выбирают вуз, указывают приоритет, а затем комиссия рассматривает заявку и принимает решение. Сейчас процедура стала сложнее, говорит Алина. Теперь чтобы поступить, нужно сдать дополнительные экзамены, которые обычно проходят в Астане или других регионах.

В 2023 году Алина поступила в магистратуру и узнала о стипендии имени Марии Склодовской-Кюри. Эта программа МАГАТЭ и "Росатома" поддерживает женщин в атомной сфере, обеспечивая материальную помощь и предоставляя возможности для стажировок в международных центрах, сотрудничающих с МАГАТЭ. Многие участницы проходят практику в Вене.

О потенциале Казахстана

На вопрос о том, каков потенциал Казахстана, по ее мнению в области атомной энергетики Алина ответила так:

"Потенциал огромный. Во-первых, у нас богатая история. В Актау был запущен первый быстрый реактор - уникальная глава в истории атомной энергетики. Во-вторых, Казахстан занимает первое место в мире по добыче урана. Все складывается для того, чтобы развивать отрасль. Но главное - привлекать молодые кадры, формировать интерес у нового поколения и готовить специалистов, которые будут управлять станциями и развивать направление"".

Алина признается, что приезжать часто в Казахстан ей не удается. Учеба, занятия со студентами и работа на заводе оставляют мало свободного времени. Последний раз она приезжала в Казахстан в августе в Алматы, однако попасть в Темиртау тогда не удалось.

Тогда девушка принимала участие в передаче капсулы с керном во время официальной церемонии по запуску строительства АЭС в Улькене.

"Благодаря Росатому я поддерживаю контакты с коллегами, земляками, которых встречаю на таких мероприятиях. Последний раз приезжала в Казахстан в августе, но это было в рамках работы, поэтому в Караганду попасть не удалось. Обычно стараюсь хотя бы раз в год приезжать. Но из-за пар, занятий и работы на заводе отпрашиваться бывает сложно. Родители понимают, поэтому иногда они приезжают ко мне".

На вопрос, почему Алина не работает так, девушка ответила так:

"Я хотела попробовать себя в преподавании, в области термодинамики. В Казахстане подходящих предложений не было. Логичный вариант - это работа на атомной станции, но ее пока нет. А моя подготовка – это именно эксплуатация АЭС, не строительство. Поэтому подходящей позиции пока просто не существует".

В будущем Алина хотела бы работать в Казахстане.

"Это мой профиль и моя страна. Была бы счастлива внести вклад, даже косвенный, в запуск первой атомной станции".

Остается надеяться, что такой ценный специалист не останется незамеченным в Казахстане. Ведь если страна действительно планирует развивать атомную энергетику, то каждый профессионал будет на вес золота.

Без их опыта и знаний невозможно обеспечить безопасность и эффективность атомной энергетики.

Фото: BAQ.KZ/Артем Чурсинов