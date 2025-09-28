Работа этих специалистов напрямую связана с энергетической безопасностью страны и укреплением её международного авторитета. Для Казахстана эта сфера имеет стратегическое значение: именно здесь сосредоточены крупнейшие мировые запасы урана, а сама республика давно считается одним из ключевых игроков на рынке ядерного топлива. О том, какую роль играет Казахстан в атомной энергетике, читайте в материале BAQ.KZ.

Казахстан как мировой лидер

Страна удерживает первое место по добыче урана, обеспечивая почти половину глобального предложения. Флагман отрасли — национальная компания "Казатомпром" — активно внедряет экологичные методы и цифровые технологии, что позволяет не только сохранять лидерство, но и формировать новые стандарты устойчивого развития в атомной сфере.

Перспективы ядерной энергетики

Вопрос о строительстве собственной атомной электростанции в Казахстане обсуждается уже не первый год. В начале года власти впервые озвучили конкретные параметры: запуск первой АЭС мощностью 2,4 ГВт запланирован к 2035 году. Это решение рассматривается как ключевой шаг к укреплению энергетической независимости и снижению углеродного следа экономики.

"Казахстан, располагающий 40% мировых запасов урана, рассматривает ядерную энергетику как приоритетное направление своей национальной стратегии. Однако развитие не может быть устойчивым без решения климатического кризиса. Центральная Азия – один из наиболее уязвимых к климатическим изменениям регионов на планете. Потепление здесь происходит в два раза быстрее, чем в среднем по всему миру", – сказал Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе Астанинского международного форума-2025.

Эти слова отражают двойную стратегию страны: с одной стороны, развитие атомной энергетики как низкоуглеродного источника энергии, с другой — активное продвижение климатической повестки и регионального сотрудничества.

Директор РГП "Институт ядреной физики" Саябек Сахиев отмечает, что целесообразно рассмотреть возможность строительства двух-трёх атомных станций в разных регионах страны.

"Современное общество невозможно представить без электроэнергии. С каждым годом потребность в ней стремительно растёт, тогда как существующие источники — гидро-, ветровые, солнечные станции и угольные ТЭЦ — уже не способны в полной мере обеспечить устойчивый и экологичный рост. Гидроэлектростанции, например, функционируют на уже освоенных реках, а строительство новых плотин практически невозможно: все подходящие места давно задействованы", - говорит эксперт.

Согласно данным Минэнерго, Казахстан уже сталкивается с дефицитом электроэнергии в пиковые периоды, и эта проблема будет только усугубляться. Новые промышленные объекты, вводимые в эксплуатацию, требуют всё большего объёма энергии. На этом фоне атомная энергетика становится актуальным решением: работа АЭС мощностью около 1000 МВт позволяет сократить выбросы парниковых газов на 3–7 млн тонн в год.

"Кроме того, развитие атомной отрасли стимулирует науку, образование, технологии и создаёт рабочие места в смежных секторах. АЭС занимают значительно меньше площади, чем солнечные и ветряные станции, при этом обеспечивая стабильную выработку. Минэнерго планирует ввести к 2035 году порядка 26 ГВт новой генерации, при этом мощность предлагаемых двух блоков АЭС составит лишь около 9% от этого объёма. Очевидно, что одного объекта будет недостаточно для покрытия будущих потребностей. Исходя из этого, целесообразно рассмотреть возможность строительства двух-трёх атомных станций в разных регионах страны — например, на западе и севере Казахстана. Это позволит не только снизить дефицит электроэнергии, но и обеспечить долгосрочную энергетическую безопасность государства", - рассказал директор РГП.

Баланс атома и "зелёной" энергетики

Казахстан намерен сочетать развитие атомной энергетики с увеличением доли возобновляемых источников энергии. К 2030 году доля ВИЭ в энергобалансе должна вырасти минимум до 15% против 6% в 2024 году. При этом, по оценкам KEGOC, при реализации заявленных проектов показатель может достичь и 30%. Такой подход позволит снизить зависимость от ископаемого топлива и создать более устойчивую энергетическую систему.

Международное сотрудничество

Активность Казахстана не ограничивается внутренними реформами. Уже в 2026 году страна в партнерстве с ООН проведёт региональный экологический саммит, который станет площадкой для объединения климатических стратегий Центральной Азии. Дополнительно в Алматы создан Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Его задача — поддержка совместных проектов, предоставление экспертизы и координация международного взаимодействия.

Наука, кадры и будущее отрасли

Развитие атомной энергетики в Казахстане открывает новые горизонты не только в экономике, но и в науке. Университеты и исследовательские центры страны готовят специалистов для атомной промышленности, участвуют в международных исследованиях и внедряют инновационные решения в смежные сферы — от медицины до агропромышленного комплекса.

Итоги

День атомной отрасли — это повод оценить не только достижения, но и амбиции страны. Казахстан уверенно заявляет о себе как о глобальном лидере в добыче урана и одновременно как о государстве, готовом к переходу в эпоху устойчивой энергетики. План строительства первой АЭС, рост доли "зелёной" генерации и участие в международных климатических инициативах показывают, что атомная отрасль Казахстана становится важным инструментом на пути к углеродно-нейтральному будущему.