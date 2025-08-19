В Шетском районе Карагандинской области выявлены массовые нарушения в работе электросетей, которыми более 23 лет управляла компания "Шет-Энерго", передает BAQ.KZ.

По результатам проверок Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по области было зафиксировано 448 нарушений законодательства в сфере электроэнергетики.

Жители 12 сельских округов и 28 населённых пунктов страдали из-за постоянных перебоев с электричеством. За прошлый год произошло 324 отключения, с начала текущего года уже зафиксировано 256 аварий. В феврале из-за серьёзных перебоев местные власти были вынуждены ввести режим ЧС.

Обследование показало, что "Шет-Энерго" изменила проектную схему электроснабжения без должного согласования: из 14 высоковольтных подстанций в работе осталось только пять, из 115 комплектных трансформаторных подстанций и ТП функционируют лишь 39, перегруженные и устаревшие. Превышение нагрузки на оборудование приводило к падению напряжения, а необходимой базы для профилактических и ремонтных работ на предприятии не было.

В результате имущества и земельные участки "Шет-Энерго" переданы в ведение Отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и автомобильных дорог Шетского района, а собственнику выплачена компенсация по результатам независимой оценки.

Сейчас акимат района активно восстанавливает электросети: приобретено 23 комплектных трансформаторных пункта, заменены 30 разъединителей, 11 трансформаторов и 1150 метров провода. Работы продолжаются, чтобы обеспечить населению стабильное и безопасное электроснабжение.