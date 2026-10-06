Энергообъекты Казахстана будут защищать от кибератак и беспилотников

В Казахстане усиливают киберфизическую защиту объектов топливно-энергетического комплекса. Система будет направлена как на противодействие кибератакам, так и на обнаружение и подавление беспилотных аппаратов. Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, работа ведется сразу по двум направлениям.

Первое - киберзащита. Она предусматривает выявление угроз, защиту технологических систем энергетических объектов, а также отработку действий специалистов в случае кибератак.

Второе направление касается физической безопасности объектов ТЭК. В частности, речь идет о системах обнаружения и подавления беспилотных аппаратов.

Для объединения этих направлений создается ACR Center - центр перспективных разработок в области киберфизической устойчивости топливно-энергетического комплекса.

В 2026 году в Казахстане уже провели первые отраслевые киберучения ENERFORT. В дальнейшем такие учения планируют проводить ежегодно.

"Для этого используются цифровые двойники объектов генерации, передачи и распределения с оснащением соответствующих датчиков на турбинах, котлах и трансформаторах. Ожидаемый результат – снижение аварийности на 25%" - подчеркнул глава ведомства.

Параллельно Минэнерго продолжает цифровизацию отрасли. В текущем году основной акцент сделан на реализации ИИ-проектов, пилотировании цифровых двойников в нефтегазовом секторе и энергетике, а также утверждении единой архитектуры цифровых решений.