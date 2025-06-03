В специализированном межрайонном экономическом суде Жамбылской области рассмотрено громкое гражданское дело по иску АО "Единый накопительный пенсионный фонд" к одному из эмитентов облигаций - АО "Х.", передает BAQ.KZ. Предметом разбирательства стала задолженность по купонному вознаграждению в размере свыше 2,5 млрд тенге, образовавшаяся после дефолта по ценным бумагам.

Как установил суд, компания-ответчик в рамках условий выпуска облигаций Национального Банка РК разместила купонные бумаги с доходностью 8% годовых и ежегодной выплатой. Однако с 2019 года выплаты перестали поступать: сначала был изменен график начисления, а позже эмитент официально объявил дефолт.

ЕНПФ, владеющий облигациями данной компании на сумму свыше 31 млрд тенге в рамках пенсионного портфеля, неоднократно направлял требования о погашении долга, но не получил ответа. При этом суду была представлена квитанция о направлении досудебной претензии, несмотря на отрицание факта её получения со стороны ответчика.

В результате разбирательства суд полностью удовлетворил исковые требования фонда. С ответчика взыскана основная сумма долга - более 2,5 млрд тенге, неустойка в размере 94 млн тенге, а также госпошлина - 77 млн тенге. Решение пока не вступило в законную силу.