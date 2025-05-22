В апреле 2025 года на средства Единого накопительного пенсионного фонда были приобретены облигации "Отбасы банка" на сумму почти 35 миллиардов тенге. Об этом свидетельствуют свежие данные ЕНПФ, передаёт BAQ.KZ.

До этой покупки в пенсионном портфеле уже находились облигации двух выпусков банка на сумму 50,5 млрд тенге. С новыми вложениями совокупная номинальная стоимость бумаг "Отбасы" в портфеле пенсионных активов достигла 85,5 млрд тенге.

По оценке на 1 мая, их текущая стоимость составила 92,4 млрд тенге — это около 0,52% от всего инвестиционного портфеля под управлением Нацбанка.

Размещение облигаций прошло на Казахстанской фондовой бирже (KASE), где банк привлёк 50 млрд тенге.

Как ранее сообщал сам "Отбасы банк", средства направлены на кредитование по жилищной программе "Наурыз". В рамках этой программы планируется привлечь около 200 млрд тенге.

Таким образом, пенсионные накопления продолжают использоваться для поддержки социально значимых программ, в том числе в жилищной сфере.

Напомним, 1,5 трлн тенге из ЕНПФ будет инвестировано в инфраструктуру. Мы писали какие это именно проекты.

Ранее мы также сообщали, что пенсионные активы ЕНПФ превысили 22 трлн тенге.