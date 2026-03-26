Единый накопительный пенсионный фонд подвел итоги работы за январь–февраль 2026 года: казахстанцам оказано 13,6 млн услуг, при этом подавляющее большинство операций прошло в цифровом формате, передает BAQ.kz.

За отчетный период более 5 млн услуг оказано в электронном формате, 8,3 млн - в автоматическом. В итоге доля дистанционных услуг составила 98,9%.

В офлайн-формате было оказано 144,8 тыс. услуг, из которых более 140 тыс. - непосредственно в офисах фонда.

Открытие счетов и автоматизация

ЕНПФ продолжает автоматизацию процессов: все пенсионные счета открываются при первом взносе без участия граждан.

Также автоматически открываются целевые накопительные счета в рамках программы «Национальный фонд — детям».

Всего за два месяца было открыто 533 898 счетов, в том числе:

31 522 — по обязательным пенсионным взносам (ОПВ),

9 749 — по обязательным профессиональным взносам (ОППВ),

130 133 — по взносам работодателя (ОПВР),

5 881 — по добровольным взносам (ДПВ),

356 613 — целевые накопительные счета.

Самая востребованная услуга

Наиболее популярной услугой остается получение выписки.

С начала года выдано 5,4 млн выписок, из которых 4,6 млн - в электронном формате и 737,4 тыс. - автоматически.

В ЕНПФ подчеркивают, что личный кабинет и мобильное приложение позволяют получать информацию круглосуточно.

Дополнительные сервисы

Через онлайн-сервисы вкладчики могут менять реквизиты, подавать заявления на выплаты, отслеживать их статус и переводить накопления управляющим инвестиционным портфелем.

За месяц было принято 17,2 тыс. заявлений на перевод средств, большинство - онлайн.

Кроме того, поступило 20,1 тыс. заявлений на изменение реквизитов, из них 18,6 тыс. - через офисы.

Обращения и информирование

Через каналы обратной связи (call-центр, сайт, мессенджеры и соцсети) поступило 81,5 тыс. обращений.

Также проведено 10,1 тыс. выездных презентаций с участием 212 тыс. человек, а количество публикаций в СМИ составило 7,8 тыс.

Что важно знать

В ЕНПФ отмечают, что цифровые сервисы становятся основным способом взаимодействия граждан с пенсионной системой, позволяя получать услуги в любое время без посещения офисов.