В Мажилисе обсудили порядок выплаты пенсионных накоплений гражданам Казахстана, которые переезжают на постоянное место жительства в Монголию, передаёт BAQ.KZ.

Депутат Самат Нуртаза обратился к исполняющей обязанности министра труда и социальной защиты населения Виктории Шегай с уточняющим вопросом по нормам соглашения между двумя странами.

Парламентарий напомнил, что "согласно статье 5 соглашения, накопительная пенсия будет выплачиваться с ЕНПФ при выезде гражданина на постоянное место жительства в Монголию". При этом перевод, как указано в документе, осуществляется "за счет получателя в национальной валюте Монголии".

В то же время, по словам депутата, в действующей статье 220 Социального кодекса РК предусмотрено единовременное перечисление накоплений гражданину, выезжающему за пределы страны. На этом основании он задал вопрос: будет ли выплата в случае с Монголией осуществляться единовременно или по пенсионной схеме - ежемесячно.

"Для граждан, выехавших в Монголию, применяется именно ежемесячный формат.Выплата накопительной части пенсии будет осуществляться ежемесячно в монгольских тугаритах", — подчеркнула Виктория Шегай.

По её словам, Национальный банк и Единый накопительный пенсионный фонд уже готовят необходимые механизмы для исполнения нормы. Проводятся соответствующие работы по открытию валютного счёта.

Также Шегай отметила, что комиссии за перевод до банковской системы Монголии не будут ложиться на плечи получателей. Уплата комиссий за перевод выплат до монгольской стороны будет осуществляться за счёт средств ЕНПФ. Далее банковские издержки регулируются индивидуальными договорами между клиентом и финансовым учреждением в Монголии.