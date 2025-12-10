Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) Казахстана опубликовал пороги минимальной достаточности (ПМД) пенсионных накоплений на 2026 год, передаёт BAQ.KZ.

Порог минимальной достаточности показывает минимальный размер пенсионных накоплений, необходимых для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии. Расчёт учитывает текущие и прогнозные социально-экономические показатели, размеры минимальной зарплаты, прожиточного минимума, инфляцию и инвестиционную доходность.

Для 2026 года при расчёте ПМД использованы следующие показатели:

минимальная зарплата — 85 000 тенге;

минимальная пенсия — 69 049 тенге;

прожиточный минимум — 50 851 тенге.

В результате пороги минимальной достаточности в 2026 году выросли в среднем на 10%, что отражает текущие и прогнозные значения инфляции и позволяет поддерживать гарантированный уровень пенсионных выплат.

Расчёт ПМД осуществляется согласно утверждённой Методике (Постановление Правительства РК от 30.06.2023 №521), которая определяет, какой минимум пенсионных накоплений должен быть на счёте вкладчика для получения пенсии не ниже минимальной.