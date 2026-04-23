ЕНПФ предупредил казахстанцев о мошенниках, обещающих «снять пенсию»

В фонде сообщили, что в социальных сетях и на онлайн-платформах продолжают распространяться объявления с предложениями помочь получить пенсионные накопления, превышающие порог минимальной достаточности.
При этом такие «посредники» требуют предварительную оплату за свои услуги.
В ЕНПФ подчёркивают: подобные предложения чаще всего носят мошеннический характер.
Выплаты — только по закону и без комиссий
Как напомнили в фонде, пенсионные выплаты осуществляются строго в рамках законодательства и исключительно через уполномоченных операторов.
Никакие посредники для этого не требуются, а сами операции проводятся без комиссий.
В ЕНПФ отдельно отметили, что участие в подобных схемах может привести не только к потере денег, но и к утечке персональных данных.
Кто может снять пенсионные накопления
Согласно действующему законодательству, воспользоваться пенсионными накоплениями можно только в определённых случаях:
- при достижении пенсионного возраста;
- при установлении инвалидности I или II группы;
- при выезде на постоянное место жительства за границу;
- в порядке наследования.
Кроме того, часть пенсионных накоплений разрешается использовать на улучшение жилищных условий, а также на оплату лечения.
Однако такие операции возможны только при соблюдении всех установленных требований.
Только через банки второго уровня
В ЕНПФ подчеркнули, что использование пенсионных накоплений осуществляется исключительно через уполномоченных операторов — банки второго уровня.
Любые услуги посредников в этой сфере являются лишними и потенциально опасными.
Фонд призывает граждан доверять только официальным источникам информации и не откликаться на сомнительные предложения.
Ранее министр труда сообщил, что методика расчёта порога минимальной достаточности будет обновлена до конца следующего месяца.