В эпоху стремительного развития цифровых технологий граждане Казахстана получили широкий доступ к государственным, финансовым и иным электронным услугам через интернет, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.

Однако вместе с этим активизировались и преступные схемы, особенно в сфере интернет-мошенничества. Как сообщает АО "ЕНПФ", злоумышленники всё чаще используют возможности быстро развивающегося искусственного интеллекта для создания фальшивых видео, аудиозаписей и изображений, где подменяются лица и голоса реальных людей.

Мошенники всё чаще представляются сотрудниками государственных органов, банков, полиции, операторов связи и других уважаемых структур, чтобы ввести граждан в заблуждение, вызвать доверие и получить доступ к их персональной и финансовой информации. Подобные схемы нередко сопровождаются психологическим давлением, а также обращениями по имени, отчеству и даже с указанием места проживания или работы, что создаёт иллюзию официального характера обращения. Важно понимать, что такие данные могут быть получены из открытых источников и не подтверждают легитимность контакта.

ЕНПФ подчёркивает, что оформление пенсионных выплат осуществляется без посредников и каких-либо комиссий. Все услуги фонда предоставляются бесплатно и в строгом соответствии с законодательством. Также накопления на цели улучшения жилищных условий или лечения используются исключительно через уполномоченные банки. Работники ЕНПФ, как и других официальных структур, никогда не запрашивают по телефону или через мессенджеры SMS-коды, реквизиты банковских карт, ИИН или другую конфиденциальную информацию.

При получении подозрительного звонка или сообщения гражданам рекомендуется сразу прекратить общение, зафиксировать информацию о контакте (номера телефонов, скриншоты, ссылки), и обратиться в правоохранительные органы или в службу поддержки соответствующей организации. Только официальные каналы связи могут гарантировать достоверность информации.

ЕНПФ напоминает, что актуальные сведения о своих пенсионных накоплениях можно получить на сайте enpf.kz, в мобильном приложении фонда, по бесплатному номеру 1418, через WhatsApp по номеру +7 777 000 1418, а также на официальных страницах ЕНПФ в социальных сетях: Telegram, Instagram, Facebook, ВКонтакте, X (Twitter) и "Одноклассники".