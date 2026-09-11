Энрике Иглесиас назвал концерты в Казахстане «незабываемыми»
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Энрике Иглесиас после выступлений в Астане и Алматы поблагодарил Казахстан. На своей странице в Instagram певец написал:
«Еще раз спасибо, Казахстан, за две незабываемые ночи!!!»
Популярный певец выступил 3 сентября в Астане, а 5 сентября — в Алматы.
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Сегодня Казахстан все заметнее превращается в площадку для крупных международных концертов. В 2025 году только в Алматы прошло 49 концертов зарубежных исполнителей. По данным Mastercard, во время концерта Дженнифер Лопес расходы по иностранным картам выросли на 11%, а во время матча «Кайрат» — «Реал Мадрид» — на 16%. Средний чек зарубежного гостя составил $1500.
В 2026 году международная афиша стала еще масштабнее: в Казахстан приехали Deep Purple, Megadeth, Рики Мартин, Энрике Иглесиас, а также прошли выступления Cirque du Soleil и фестиваль Park Live. Большие концерты — это уже не только музыка. Они заполняют гостиницы и рестораны, увеличивают спрос на транспорт и привлекают в страну иностранных гостей.
После концерта Энрике в Астане часть молодых людей осталась и помогла убрать мусор на территории стадиона. Из таких деталей и складывается репутация страны. Казахстан постепенно становится не просто рынком для мировых артистов, а самостоятельной точкой притяжения для событийного туризма.
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