Испанский поп-исполнитель Энрике Иглесиас выступит с концертами в Казахстане. Шоу пройдут 3 сентября в Астане и 5 сентября в Алматы, передает BAQ.KZ.

О предстоящих концертах стало известно 6 марта 2026 года. Информацию о выступлениях артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Согласно опубликованным данным, 3 сентября Энрике Иглесиас выступит на стадионе "Астана Арена", а 5 сентября даст концерт на Центральном стадионе Алматы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Продажа билетов стартует 7 марта. При этом эксклюзивная предпродажа будет доступна с 7 марта в 12:00 до 9 марта.

Энрике Иглесиас — испанский певец, композитор и актер, один из самых известных исполнителей латинской поп-музыки. За свою карьеру он выпустил десятки хитов, среди которых Hero, Bailando, Escape, Tonight (I’m Lovin’ You) и Bailamos. Артист продал более 180 миллионов музыкальных записей по всему миру и неоднократно становился лауреатом премий Grammy и Latin Grammy.