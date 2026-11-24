Казахстанские выпускники могут бесплатно готовиться к ЕНТ-2027, проходить пробные тесты, разбирать ошибки и изучать темы, которые с наибольшей вероятностью могут встретиться на экзамене, передаёт BAQ.KZ.

Почти четыре тысячи заданий и прогноз от ИИ

На образовательной платформе Bilimqor.kz собрали 3 990 тренировочных заданий по 18 предметам. Материалы доступны на казахском и русском языках.

При составлении заданий разработчики используют открытые базы вопросов прошлых лет и официальные спецификации Национального центра тестирования.

Искусственный интеллект анализирует частоту появления отдельных тем в экзаменационных материалах и помогает школьникам определить, чему стоит уделить больше внимания при подготовке.

При этом создатели платформы подчёркивают, что не имеют доступа к реальным заданиям будущего экзамена.

Пробные тесты и разбор ошибок доступны бесплатно. За расширенные возможности ИИ-репетитора предусмотрена отдельная платная подписка.

Где ещё можно готовиться бесплатно

На платформе entkz.com доступно более 19 600 тренировочных вопросов.

Школьники могут проходить тесты по отдельным темам, сохранять сложные задания и формировать индивидуальные тесты на основе допущенных ошибок.

Что предлагает Национальный центр тестирования

Официальные материалы для подготовки к ЕНТ размещены на сайте Национального центра тестирования.

Абитуриентам доступны:

спецификации тестов по предметам;

перечень учебников ;

образцы экзаменационных заданий ;

примеры контекстных вопросов ;

дополнительные учебные материалы.

Бесплатное пробное тестирование также можно пройти на сайте prob-ent.testcenter.kz.

При подготовке к поступлению информацию о правилах, сроках и условиях проведения ЕНТ следует сверять с официальными публикациями НЦТ.