ЕНТ-2027 без платных курсов: где казахстанские школьники могут готовиться бесплатно
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Казахстанские выпускники могут бесплатно готовиться к ЕНТ-2027, проходить пробные тесты, разбирать ошибки и изучать темы, которые с наибольшей вероятностью могут встретиться на экзамене, передаёт BAQ.KZ.
Почти четыре тысячи заданий и прогноз от ИИ
На образовательной платформе Bilimqor.kz собрали 3 990 тренировочных заданий по 18 предметам. Материалы доступны на казахском и русском языках.
При составлении заданий разработчики используют открытые базы вопросов прошлых лет и официальные спецификации Национального центра тестирования.
Искусственный интеллект анализирует частоту появления отдельных тем в экзаменационных материалах и помогает школьникам определить, чему стоит уделить больше внимания при подготовке.
При этом создатели платформы подчёркивают, что не имеют доступа к реальным заданиям будущего экзамена.
Пробные тесты и разбор ошибок доступны бесплатно. За расширенные возможности ИИ-репетитора предусмотрена отдельная платная подписка.
Где ещё можно готовиться бесплатно
На платформе entkz.com доступно более 19 600 тренировочных вопросов.
Школьники могут проходить тесты по отдельным темам, сохранять сложные задания и формировать индивидуальные тесты на основе допущенных ошибок.
Что предлагает Национальный центр тестирования
Официальные материалы для подготовки к ЕНТ размещены на сайте Национального центра тестирования.
Абитуриентам доступны:
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спецификации тестов по предметам;
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перечень учебников;
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образцы экзаменационных заданий;
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примеры контекстных вопросов;
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дополнительные учебные материалы.
Бесплатное пробное тестирование также можно пройти на сайте prob-ent.testcenter.kz.
При подготовке к поступлению информацию о правилах, сроках и условиях проведения ЕНТ следует сверять с официальными публикациями НЦТ.
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