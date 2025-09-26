В 2026 году изменений в Едином национальном тестировании (ЕНТ) не будет, об этом в кулуарах Мажилиса сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает BAQ.KZ. По его словам, вопрос модернизации теста слишком социально чувствительный, чтобы вводить изменения сразу.

При этом в министерстве разрабатывается долгосрочный пятилетний план поэтапной модернизации ЕНТ. Первый этап предполагает обучение группы казахстанских тестологов в кампусе всемирно признанной компании ITS в Принстоне. ITS известна как разработчик SAT, TOEFL, GRE и других международных тестов; компания работает более 80 лет и насчитывает 2 500 специалистов, сосредоточенных исключительно на тестологии.

"Обучение наших тестологов позволит разработать методологию, которая обеспечит превращение ЕНТ в международный "placement test", признаваемый ведущими зарубежными университетами", — отметил министр.

Саясат Нурбек пояснил, что это решение решает сразу две задачи: повысить качество тестирования и обеспечить международное признание ЕНТ. Выпускники, успешно сдавшие тест, смогут использовать сертификат ЕНТ для поступления в университеты за рубежом.

Министр также сообщил, что модернизация ЕНТ будет учитывать современные стандарты тестологии. Оценивание будет включать элементы искусственного интеллекта, а также учитывать психологические особенности студентов, способность к критическому мышлению и адаптации к новым условиям рынка труда. При этом новые методики позволят уйти от традиционного формата multiple choice и привычной зазубривания ответов, внедряя более комплексную систему оценки знаний и навыков.