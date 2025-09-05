Столичный университет поддержал республиканскую акцию "Таза Қазақстан"
Столичные студенты поддержали акцию "Чистый четверг".
Студенты Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва провели экологическую акцию по уборке территории возле своего общежития в рамках инициативы "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ.
Под лозунгом "Чистый четверг" молодежь собралась, чтобы собственными силами навести порядок во дворе, где они живут во время учебы. Ребята убрали мусор, подмели дорожки и вернули чистоту и уют прилегающей территории.
Как отметили организаторы, такие акции формируют у студентов уважительное отношение к окружающей среде и учат брать на себя ответственность за общее пространство. Кроме того, подобные инициативы способствуют сплочению коллектива и укреплению студенческого сообщества.
Студенты выразили уверенность, что это не разовая акция, а начало хорошей традиции, которую они хотят продолжать и развивать, привлекая к ней всё больше единомышленников.
