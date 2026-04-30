Дом-близнец снесённого в Астане общежития продолжает пугать горожан

Пятиэтажное кирпичное общежитие, ныне жилой дом, возвели в 1975 году. Комиссия осмотрела дом в 2022-м, после чего пришла к выводу, что здание изношено на 65%. На первый взгляд здание имеет неплохой вид, но стоит заглянуть внутрь, как взору открываются страшные картины, а в ноздри бьет зловонный запах.

Пару лет назад рядом с ним стояло такое здание. Нам удалось снять его одними из последних перед тем, как городские власти снесли аварийное сооружение. Подробнее об истории этого дома вы можете узнать в соответствующем выпуске программы "Это вам не Лондон".

Теперь от него остался только фундамент. Людей оттуда расселили и по правилам проекта выдали им новое жилье. Что происходило в соседнем доме мы не знали до этого момента.

Владелица квадратных метров на третьем этаже дома на Потанина 12/2, Валентина Линд, констатирует: проблемы начались давно и сегодня остается только наблюдать их последствия.

"Главный вопрос знаете в чем? Что живут и не оплачивают одни квартиранты. Мы, старенькие, на этаже - нас два хозяина из 20 комнат. Квартиранты, что хотят, то и делают: сорят, шумят. Сейчас сантехника с середины апреля у нас нет, платить ему нечем. Хотя только 50 тысяч ему отдавали", - говорит житель.

Женщина показывает уборные и душевые кабины, которые жильцы запирают на ключ. На соседних этажах, говорит, они выглядят куда страшнее.

"Три дня тому назад я приходила - их топило. Подтянули им батарею. Но грязь так и не убрали. потому, что не хотят. Так все туалеты выглядят, они закрываются, но в безобразном состоянии. В прошлом году клопы были потому, что квартиранты съезжают - заезжают", - показывает кабинки Валентина Линд.

Больше шокирующих кадров вы увидите в новом выпуске программы "Это вам не Лондон".