Министерство здравоохранения Казахстана заявило, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в стране остаётся стабильной и контролируемой, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, за неделю с 23 по 29 октября зарегистрировано 106 930 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Это на 1,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого эпидемиологического сезона.

С начала сентября по 29 октября в стране зарегистрировано 1,1 млн случаев ОРВИ — на 20% меньше, чем годом ранее. При этом две трети заболевших (66%) составляют дети до 14 лет.

В лабораториях подтверждено 45 случаев гриппа типа А (H3N2), из них 23 у детей. По данным исследований, наиболее часто выявляются риновирус (60%), парагрипп (14,4%) и бокавирус (10,5%).

В стационарах страны развернуто более 7 тысяч инфекционных коек, из которых занято лишь 39%. Госпитализированы 2 793 пациента, в том числе 360 с пневмониями.

"Перегрузки инфекционных отделений не наблюдается — во всех регионах имеется достаточный резерв коек на случай дальнейшего роста заболеваемости", — сообщили в Минздраве.

В рамках кампании по вакцинации против гриппа для уязвимых категорий населения закуплено 2,1 млн доз вакцины. На сегодняшний день привито более 1,6 млн человек, вакцинация продолжается.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в ряде стран Европы (включая Испанию и Норвегию) уже зафиксированы эпидемии гриппа, однако в Казахстане активность вирусов остаётся на низком уровне.

Минздрав призывает граждан своевременно проходить вакцинацию, особенно детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.