В Казахстане продолжается стабилизация эпидемиологической ситуации по острым респираторным вирусным инфекциям. За последнюю неделю в республике зарегистрировано 198 532 случая ОРВИ, что в 1,7 раза меньше, чем неделей ранее, передаёт BAQ.KZ.

С начала текущего эпидемического сезона подтверждено 2 295 случаев гриппа. Против гриппа привиты 2 268 891 человек, что составляет 11% населения страны.

Сокращается и число учащихся, переведённых на дистанционное обучение. По состоянию на текущие сутки дистанционно обучаются 25 850 школьников в 269 школах. По сравнению с предыдущими сутками количество детей на дистанте снизилось на 73,5%, а число школ — на 40%.

Санитарные службы напоминают о необходимости соблюдения профилактических мер: ограничивать контакты с заболевшими, избегать мест массового скопления людей, использовать маски в закрытых помещениях, регулярно проветривать помещения, проводить влажную уборку и соблюдать гигиену рук.