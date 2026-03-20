EPLO высоко оценила итоги референдума в Казахстане
Также в EPLO выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству с Казахстаном.
Европейская организация публичного права (EPLO) направила поздравительное обращение Президенту Казахстана в связи с успешным проведением национального референдума и принятием новой Конституции, передает BAQ.KZ.
В организации отметили, что референдум, состоявшийся 15 марта 2026 года, отражает волю народа Казахстана и является важным этапом в развитии государства.
«Данное событие отражает волю народа Казахстана и является важным этапом в дальнейшем развитии и укреплении институциональной и правовой системы страны», — говорится в обращении.
В EPLO подчеркнули, что предстоящее вступление в силу новой Конституции станет значимым шагом для страны.
«Предстоящее вступление в силу новой Конституции 1 июля 2026 года представляет собой значительное достижение в продвижении демократического управления, верховенства права и государственного управления», — отметили в организации.
Также в EPLO выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству с Казахстаном.
«Мы высоко ценим многолетнее и конструктивное сотрудничество с Казахстаном и готовы к дальнейшему укреплению взаимодействия и расширению партнёрства, в том числе в сферах публичного права, институционального развития и правовой реформы», — говорится в сообщении.
Поздравительное обращение подписано директором EPLO, профессором Спиридоном Флогаитисом.
Самое читаемое
- Один из городов исключили из списка моногородов в Казахстане
- В роддоме Астаны скрывали от матерей положенное по закону
- Машина блогера сгорела на СТО: автомобиль уничтожен полностью
- Опасные вибрации: жители аварийных домов в Астане выступили против стройки
- Казахстан обошёл Францию и Сингапур в мировом рейтинге счастья