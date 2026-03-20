Европейская организация публичного права (EPLO) направила поздравительное обращение Президенту Казахстана в связи с успешным проведением национального референдума и принятием новой Конституции, передает BAQ.KZ

«Данное событие отражает волю народа Казахстана и является важным этапом в дальнейшем развитии и укреплении институциональной и правовой системы страны», — говорится в обращении.

«Предстоящее вступление в силу новой Конституции 1 июля 2026 года представляет собой значительное достижение в продвижении демократического управления, верховенства права и государственного управления», — отметили в организации.

«Мы высоко ценим многолетнее и конструктивное сотрудничество с Казахстаном и готовы к дальнейшему укреплению взаимодействия и расширению партнёрства, в том числе в сферах публичного права, институционального развития и правовой реформы», — говорится в сообщении.

Поздравительное обращение подписано директором EPLO, профессором Спиридоном Флогаитисом.