Председателем Попечительского совета Республиканской федерации конного спорта "Joryq" избран Ерaлы Лукпанович Тугжанов — государственный и общественный деятель, преданный сторонник национальных видов спорта, передает BAQ.KZ.

С момента основания федерации Ералы Лукпанович оказывал постоянную поддержку проекту "Ұлы дала жорығы" и принимал активное участие в его развитии.

Благодаря его значительному вкладу и активному участию, "Костанайская лошадь" была вновь признана самостоятельной породой.

За короткое время федерация "Joryq" получила широкую поддержку среди населения и стала одним из крупнейших проектов в сфере национального спорта. Ярким примером этого является ежегодное проведение марафон-байге "Ұлы дала жорығы", который уже стал узнаваемым брендом.

За четыре года "Ұлы дала жорығы" был организован пять раз. В нём приняли участие 92 команды, 460 всадников и около 650 лошадей. За это время участники преодолели более 4000 километров.

Уникальный проект вышел на международный уровень и привлёк внимание мирового сообщества в сфере конного спорта. За последние два года в скачках приняли участие сотни всадников из Турции, Венгрии, Южной Африки, Кыргызстана, России, Ирана и других стран. Сегодня "Ұлы дала жорығы" по праву считается соревнованием мирового масштаба.

Одним из главных достижений проекта стало возрождение казахских пород лошадей, таких как: Адай, Костанайская, Жетысуский аргымак, Алатауский аргымак, Найман торы, Аулиеата — эти ценные породы вновь обрели признание и внимание народа.

Федерация в ближайшее время сосредоточит усилия на трёх ключевых стратегических направлениях:

Развитие партнёрских связей и укрепление сотрудничества с конноспортивными федерациями арабских стран, США и государств Европы; Внесение казахской традиции подготовки лошадей к дальним дистанциям, унаследованной от предков, в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО; Позиционирование Казахстана в качестве международного центра конного спорта.

Опыт работы в государственном управлении и интерес к вопросам сохранения национального наследия позволят Ералы Лукпановичу Тугжанову эффективно участвовать в реализации поставленных задач. Под его руководством федерация продолжит работу по развитию международных связей и поддержке традиционных культурных ценностей.

"Ұлы дала жорығы" — это не просто природное испытание, но и степная лаборатория по определению самой выносливой лошади в мире.